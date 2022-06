20 năm đóng bảo hiểm, lương hưu đủ tiền... ăn sáng

"Sốc" khi nhận lương hưu

Lương hưu quá thấp khiến người lao động khi về già vẫn khó khăn.

Bà T. N. Đ. (SN 1966, ngụ tại TPHCM) đã về hưu từ tháng 6/2021 với mức lương hưu hơn 1,4 triệu đồng. Khi nhận tháng lương đầu tiên, bà Đ. khá "sốc" vì quá thấp. Số tiền đó bình thường chỉ đủ để bà ăn sáng và quà vặt chứ không phụ giúp gì được cho gia đình.

"Lương hưu thấp quá, không đủ nuôi bản thân tôi chứ nói gì đến việc lo cho con cháu sau này. Hiện nay, tôi vẫn phải sống nhờ ông xã. Thu nhập của chồng tôi khoảng 6 triệu/tháng. Tổng thu nhập của vợ chồng gộp lại được khoảng 7,5 triệu/ tháng. Nếu chắt chiu, ngày ba bữa cơm, không đi du lịch thì vừa đủ", bà Đ. tâm sự.

Bà Đ. cho hay, trước khi nghỉ hưu bà làm cho một công ty tư nhân nhưng bà nghỉ ngang để về làm công tác cán bộ tại địa phương. Khi nhận công việc này, bà được gia đình ủng hộ nhiều và bà cũng an tâm khi được tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy vậy, đến khi nhận lương hưu bà mới biết để có lương hưu cao phải có mức đóng bảo hiểm xã hội cao.

Con gái bà Đ. năm nay 26 tuổi, theo lời kể của bà thì thu nhập cũng chỉ vừa đủ để nuôi bản thân. Cho nên, dù đã về hưu nhưng cuộc sống của vợ chồng bà cũng rất khó khăn. Ăn bữa nay, lo bữa mai, tương lai còn phải cố gắng nhiều.

"May là vợ chồng tôi không phải thuê nhà trọ. Nếu mỗi tháng bỏ ra 3 triệu đồng thuê nhà trọ thì không biết hai người già sẽ sống như thế nào khi đã về hưu, không còn sức lao động nữa", bà Đ. bộc bạch.

Sau khi về hưu sớm do mất sức lao động, cô Hà đi làm thêm nhiều năm để nuôi con cái khôn lớn. Hiện tại, với đồng lương hưu thấp, cô cũng phải nhờ con cái rất nhiều.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà (SN 1963, quê Long An) từng là công nhân quản lý kho của nhà máy Dệt tại Long An. Bà về hưu sớm do mất sức lao động từ năm 2007 với mức lương hưu hơn 1 triệu đồng/tháng. Sau gần 15 năm, lương hưu hiện tại của bà khoảng 3,9 triệu đồng/tháng.

Theo lời kể của bà Hà, sau khi nghỉ hưu vì mất sức lao động, vì lương hưu ít ỏi, bà đã đi làm nhân viên thu phí truyền hình cáp cho các nhà mạng để có thêm thu nhập. Lúc đó, con cái còn nhỏ, chồng bà cũng phải vất vả để đi làm nên dù đã nghỉ hưu, bà Hà vẫn tiếp tục lao động, làm việc.

Cho đến tận khi dịch bệnh Covid -19 diễn ra, bà mới nghỉ hưu thực sự. Chia sẻ về khoản lương hưu ít ỏi của mình. Bà Hà phân trần: "Tôi về hưu sớm khi chưa đủ tuổi và chưa đủ năm làm việc nên lương hưu thấp. Cũng tiếc lắm, vì nếu như được đóng bảo hiểm, đúng và đủ thời gian thì hiện tại lương hưu của tôi sẽ cao hơn nhiều. Hằng tháng, con tôi vẫn phải gửi tiền về nuôi cha mẹ, chứ trông chờ vào lương hưu thì khó sống lắm", bà Hà cho hay.

Vì sao lương hưu thấp?

Tại TPHCM, mức lương hưu thấp nhất là 1,5 triệu đồng/tháng; mức cao nhất khoảng 10,5 triệu đồng/tháng.

Theo số liệu từ Bảo hiểm TPHCM, trong tháng 5/2022 có gần 222.000 người nhận lương hưu. Trong đó, mức lương hưu thấp nhất là 1,5 triệu đồng/tháng; mức cao nhất khoảng 10,5 triệu đồng/tháng. Cụ thể, có gần 19.000 người đang hưởng lương hưu dưới 3 triệu đồng/tháng; 38.705 người có mức từ 5 đến 6 triệu/tháng; 19.678 người lương hưu từ 10 triệu đồng/tháng trở lên.

Ông Phan Văn Mến - Giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM cho biết, mức lương hưu của người lao động hiện nay rất đa dạng từ 1,5 triệu đồng/tháng đến trên 10 triệu đồng/tháng. Trên cơ sở mức lương đóng bảo hiểm của người lao động trong quá trình làm việc, người lao động sẽ có mức lương hưu tương ứng sau này.

Tuy nhiên, có những người lao động buộc phải về hưu sớm do mất sức lao động theo quy định của pháp luật, mức lương hưu cũng không thể cao. Để người già có mức lương hưu cao hơn, Giám đốc BHXH nhà nước cần có cơ chế để tạo điều kiện, khuyến khích, giúp đỡ họ.

Lương hưu của người lao động khi về già thấp còn có nguyên nhân khác như doanh nghiệp sản xuất chỉ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động bằng mức tiền lương cơ bản hoặc cao hơn so với lương tối thiểu vùng một chút. Do vậy, khi người lao động nghỉ hưu, ngoài các chế độ được hưởng thì tiền lương hưu sẽ thấp. Khi nhận lương hưu thấp, khiến cuộc sống khi về già của người lao động sẽ gặp nhiều khó khăn và những người này vô tình làm gánh nặng cho con cái, cho gia đình, xã hội.

Dương Thùy