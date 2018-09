“Hoàng tử Ballad” Shayne Ward sẽ đến Việt Nam biểu diễn vào tháng 10

Shayne Ward tên thật là Shayne Thomas Ward, sinh 1984, là một ca sĩ nhạc pop người Anh. Trước khi tham gia The X Factor 2005, Shayne là thành viên của ban nhạc Destiny cùng với hai người phụ nữ tên là Tracy Murphy và Tracey Lyle, họ thường chỉ biểu diễn tại các quán rượu, câu lạc bộ và bữa tiệc như đám cưới...

Đầu năm 2005, Shayne Ward thử giọng cho cuộc thi The X Factor đợt hai. Anh gây ấn tượng cho cả ba giám khảo Simon Cowell, Sharon Osbourne và Louis Walsh và lần lượt đi qua các vòng tiếp theo. Shayne nhanh chóng lấy được cảm tình của mọi người và giành chiến thắng trong show diễn.

Sau khi lọt vào chung kết, anh đã đánh bại cặp song sinh Journey South - Sharon Osbourne, trở thành người chiến thắng trong cuộc thi The X Factor năm 2005. Từ đó, cuộc đời của Shayne Ward chính thức mở sang một chương mới.

Shayne Ward từng bị nhầm là hoàng tử Ả rập bị trục xuất vì quá đẹp trai.

Shayne Ward từng được xem là “hoàng tử trong mơ” của hàng triệu cô gái trên khắp thế giới khi không chỉ hát hay mà còn mang vẻ đẹp cực kỳ nam tính và quyến rũ. Shayne Ward có thời còn bị nhầm là hoàng tử Ả Rập bị trục xuất vì quá đẹp trai.

Một số ca khúc do Shayne Ward thể hiện như: Breathless, Until You, Stand by Me, No Promises, A better man… đã từng làm nhiều khán giả yêu nhạc thế hệ 8x, 9x thuộc lòng. Giọng ca này đã từng đến Việt Nam 3 lần, một lần vào năm 2008 và 2 lần trong năm 2014. Ấn tượng mà “hoàng tử ballad” để lại cho khán giả Việt Nam là phong thái cởi mở, gần gũi cùng vẻ ngoài nam tính.

Cùng tham gia biểu diễn với Shayne Ward trong đêm nhạc “Live For Love - Sống để yêu” tới đây còn có Lê Cát Trọng Lý, Hương Tràm, Trung Quân, ban nhạc Oplus… Theo tiết lộ, mỗi ca sĩ góp mặt trong chương trình sẽ tương ứng với 5 câu chuyện về tình yêu (yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, yêu con người). Trong đó, Shayne Ward sẽ thể hiện một số ca khúc “hit” kèm một số ca khúc mới.

Shayne Ward từng đến Việt Nam biểu diễn 3 lần.

“Live For Love” là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện hướng tới “Tuần lễ kiến trúc xanh Việt Nam 2018”. Sự kiện được Viện Nghiên cứu và Phát triển đô thị xanh Việt Nam tổ chức nhằm truyền tải thông điệp “sống xanh và tình yêu chính là giá trị cốt lõi để tạo nên nguồn sống”.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có lễ trao giải kiến trúc xanh sinh viên (13 trường đại học tham gia) và hội thảo “Nhà ở xanh”…

Hà Tùng Long