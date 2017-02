Xúc động giây phút người cha già gặp lại con gái sau 16 thất lạc

Thanh Hóa:

>> Qua facebook, cha tìm được con gái sau 16 năm bặt vô âm tín

Khoảng 12h ngày 4/2, chị Bùi Thị Hà (SN 1982) đã trở về quê nhà ở thôn Đự, xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) để đoàn tụ với người thân sau hơn 16 năm lưu lạc sang Trung Quốc.

Nhiều người có mặt tại gia đình ông Hán để được chứng kiến giây phút gia đình ông gặp lại con gái

Những ngày đầu xuân này, gia đình ông Bùi Văn Hán (66 tuổi) có thêm vui, niềm hạnh phúc khôn tả khi hay tin con gái sắp trở về với người thân. Và hôm nay, người con gái mà gia đình ông đã mất liên lạc hơn 16 năm qua đã xuất hiện bằng da, bằng thịt tại nhà. Hay tin chị Hà trở về, anh em họ hàng và bà con lối xóm cũng đã đến hỏi thăm, chia vui cùng gia đình ông Hán.

“Từ hôm mùng 6 Tết khi nhận được tin con gái sắp về đến nay, tôi không thể nào chợp mắt được, lúc nào cũng mong đến giây phút để được gặp con. Có nằm mơ cũng không ngờ có ngày được gặp lại con mình”, ông Hán xúc động.

Giây phút hai bố con gặp mặt nhau sau hơn 16 năm xa cách

Ngay từ sáng sớm ngày 4/2, tại gia đình ông Hán đã có rất đông người tập trung chờ đón chị Hà. Vừa bước chân về đến cổng, chị Hà bùi ngùi nhớ lại và nhận diện những người hàng xóm, anh em họ hàng... Khi người con gái bao năm lang bạt nhìn thấy bố mình, chị đã chạy đến ôm chặt bố khóc nức nở: “Bố ơi, con nhớ bố lắm”.

Trước đó vào ngày 3/2 (tức ngày mùng 7 Tết), chị Hà đã về tới Hà Nội nhưng do sức khỏe yếu nên ông Hán không thể ra đón con gái được. Đã nhiều năm sống nơi đất khách quê người nên vốn tiếng Việt của chị Hà không còn nhiều. Gặp lại người thân, họ hàng và bà con hàng xóm, chị Hà nói những từ tiếng Việt lơ lớ, chị xúc động nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người. Đặc biệt, chị không quên gửi lời cảm ơn tới vợ chồng anh Phương Văn Vũ, chị Nguyễn Thị Xuân Trang, ở phố Lương Văn Can, Hà Nội, đi du lịch gặp và nghe được câu chuyện của chị, đã nhiệt tình giúp chị tìm lại được quê hương và người thân. Lần này, chị Hà về thăm gia đình một mình do điều kiện chưa cho phép, chị bảo với bố thời gian tới sẽ đưa chồng và hai cháu về thăm ông.

Hai cha con xúc động giây phút hội ngộ sau 16 năm xa cách.

Chị Hà cho biết, sau khi rời gia đình một thời gian, chị đã bị nhóm người lạ lừa bán sang Trung Quốc. Khi đến Quảng Châu, chị bị thu hết giấy tờ tùy thân rồi bán cho một người đàn ông nhiều tuổi ở một vùng hẻo lánh. Sau 3 năm chung sống với người đàn ông này, chị đã tìm cách thoát được ra ngoài và mang theo 2 đứa con lưu lạc đến thành phố Quế Lâm. Hiện chị chung sống với một người đàn ông làm công nhân xây dựng và người này rất yêu thương chị. Hàng ngày chị buôn bán quần áo ở khu thương mại.

Ông Hán nhớ lại câu chuyện của 16 năm về trước, trong lúc nóng giận, ông có tát con một cái. Sau lần đó, chị Hà bỏ đi biệt tăm, biệt tích. Tưởng đã mất con, nhưng niềm hạnh phúc đã đến với gia đình ông khi biết tin con gái còn sống và đang ở Trung Quốc qua Facebook.

Niềm hạnh phúc khi gặp lại người thân yêu của mình

Ông Hán ôm đứa con gái của mình sau hơn 16 xa cách

Chị Hà thắp nén hương cho người mẹ quá cố của mình. Sau khi chị đi một thời gian, mẹ chị lâm bệnh và qua đời.

Những cảm xúc khó diễn tả bằng lời của những người thân gặp nhau sau hàng chục năm trời xa cách

Người đàn ông nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc khi gặp lại con gái.

Duy Tuyên