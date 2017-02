Xử phạt nhiều xe "nhồi" khách sau Tết

Theo đó, vào 10h25 trưa nay (4/2), tại Km 801 Quốc lộ 1A đoạn qua xã Phong An, huyện Phong Điền, Đội CSGT số 1 đã kiểm tra xe giường nằm tư nhân Dũng Hương BKS 38B-011.94 do tài xế Nguyễn Văn Tuấn (trú Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) điều khiển theo hướng Hà Tĩnh – TP Hồ Chí Minh.

Xe này chỉ được chở 46 người nhưng đã "nhồi" đến 60 hành khách. Nhiều hành khách phải nằm, ngồi vạ vật giữa các lối đi ở sàn xe trong tình trạng mệt mỏi. Do căng thẳng tàu xe đầu năm mới nên hành khách phải chấp nhận đi “nhét” với giá cao.

Đội CSGT số 1 đã áp tải xe này về tại Bến xe phía nam TP Huế, buộc sang số người chở quá qua xe khác rồi mới được cho lưu hành, đồng thời ra quyết định xử phạt 30 triệu đối với xe này.

Trong ngày 3/2 tại Km 800+150 đoạn qua huyện Phong Điền, Đội CSGT số 1 cũng đã lập biên bản, xử phạt tài xế Nguyễn Văn Đức (trú Xuân Trường, Nam Định) 27 triệu đồng và tài xế Nguyễn Huy Lĩnh (trú Tỉnh Gia, Thanh Hóa) số tiền 18 triệu đồng do chở số hành khách vượt quá quy định.

Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội CSGT số 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Trong những ngày ra Tết, lực lượng đã tăng cường quân số, trực chiến 24/24 để kiểm tra, xử lý các trường hợp xe chở người dân đi làm lại sau Tết nhồi nhét, vượt quá số lượng người trên xe để đảm bảo an toàn giao thông.

Đợt ra Tết năm nay, tình trạng xe khách nhồi nhét hành khách đã giảm nhưng vẫn còn nhiều nhà xe vi phạm lỗi chở quá số lượng người quy định, đặc biệt là những xe chạy tuyến từ Bắc vào Nam. Chúng tôi đã phát hiện, xử lý 10 xe khách có hành vi chở quá quy định, nhồi nhét khách. Dự tính từ đây cho đến 20 Tết sẽ còn nhiều trường hợp xe vi phạm. Do công việc phải túc trực suốt trên đường nên anh em phải mua cơm hộp, nước uống dã chiến để tuần tra kiểm soát cả ngày trên tuyến”.

Đại tá Phan Văn Minh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong dịp Tết Đinh Dậu, tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn tỉnh đã được lực lượng công an giữ vững, ổn định. Từ 26/1 đến 1/2 (29 đến mùng 5 Tết), trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ vi phạm về trật tự xã hội, công an đã làm rõ 2 vụ; trong đó có 1 vụ cướp giật tài sản của khách nước ngoài, 1 vụ trộm cắp xe máy, 2 vụ móc túi và một vụ cạy cốp xe máy trộm cắp tài sản.

Đáng chú ý trong Tết ở Huế không xảy ra trọng án, không ùn tắc giao thông, không có tai nạn giao thông liên quan xe khách, không có các vi phạm về pháo. Riêng về an toàn giao thông đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người, bị thương 12 người. Hiện lực lượng công an các địa phương vẫn đang tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự nhằm giúp người dân, du khách yên tâm vui chơi ở các lễ hội đầu xuân.