Xử lý nghiêm vụ tai nạn đường sắt khiến 4 người tử vong

Bình Định:

Ngày 9/5, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tại Bình Định, khiến 4 người tử vong và 2 người bị thương.

Vụ tai nạn đường sắt đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 24/4 tại Bình Định làm 4 người tử vong, 2 người bị thương

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với tổ chức, cá nhân liên quan; để làm rõ trách nhiệm (nếu có) của cơ quan, đơn vị phụ trách quản lý vị trí đường ngang để xảy ra tai nạn.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc Thông báo số 166/TB-VPCP ngày 29/3/2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) Quý 1/2017; Tăng cường công tác đảm bảo hành lang ATGT đường sắt; Đẩy mạnh tuyên truyền nguy cơ hiểm họa tai nạn giao thông đường sắt; Kiến thức, kỹ năng vượt qua đường sắt an toàn cho người tham gia giao thông đặc biệt là người điều khiển ô tô, xe mô tô; Bố trí người trực cảnh giới tại các đường ngang có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao, thường xuyên xảy ra tai nạn, đường ngang không có người gác có nguy cơ mất ATGT đường sắt.

Yêu cầu, Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua đẩy mạnh thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT đường sắt trong Thông báo số 166/TB-VPCP ngày 29/3/2017; Tăng cường công tác bảo đảm hành lang ATGT đường sắt.

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương có đường sắt đi qua tăng cường tuần tra, kiểm soát và xỷ lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt đặc biệt là hành vi mở đường ngang trái phép qua đường sắt.

Chiếc ô tô con bị tàu hỏa húc văng gần 50 mét và bị biến dạng hoàn toàn

Phó Thủ tướng cũng giao Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT kiểm tra tình hình thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc xử lý tình trạng mất ATGT tại điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt của vụ tai nạn nêu trên (lưu ý làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, đề xuất biện pháp xử lý) theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 166TB-VPCP ngày 29/3/2017, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5/2017.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào lúc 13h46' ngày 24/4, ô tô 7 chỗ, BKS 78A-036.52, do anh Đặng Ngọc Hữu (23 tuổi, trú TP Tuy Hòa, Phú Yên) điều khiển, trên xe chở 5 người khác, lưu thông qua đường ngang giao đường sắt nói trên thì bị tàu TN1 hành trình Bắc - Nam tông vào.

Chiếc xe ô tô 7 chỗ bị tàu hỏa tông văng khỏi điểm giao cắt khoảng 50m, rơi xuống hố sâu cách đường ray khoảng 2m, biến dạng hoàn toàn. Vụ tại nạn khiến 6 người trên ô tô thương vong: 2 người tử vong tại chỗ, 4 người cấp cứu tại bệnh viện, trong đó 2 người không qua khỏi.

Doãn Công