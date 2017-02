Xôn xao clip cô gái trẻ vùng vẫy để thoát khỏi một vụ "bắt vợ"

Xôn xao clip bắt vợ

Mới đây, trên trang facebook cá nhân của A.T đăng tải một video dài hơn 3 phút. Trong clip là hình ảnh một cô gái trẻ bị 4 hoặc 5 thanh niên ép đưa lên một chiếc xe máy và chở đi. Cô gái gào khóc thảm thiết, giãy giụa khiến chiếc xe loạng choạng và cô gái rơi xuống đất. Sau khi cố gắng bỏ chạy, cô gái tiếp tục bị nhóm thanh niên kia đẩy lên xe máy. Sự việc chỉ dừng lại khi một số người vào can ngăn. Sau khi thoát khỏi nhóm thanh niên, cô gái liền bỏ chạy theo hướng ngược lại.

Sau khi clip đăng tải trên facebook, có ý kiến cho rằng đây là phong tục bắt vợ của đồng bào vùng cao. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình, cho rằng cần phải chấm dứt hành động này bởi việc bắt, ép cô gái lấy chồng là vi phạm pháp luật.

Liên hệ với anh A.T, người quay clip và đăng tải trên trang cá nhân, anh này cho biết, sự việc xảy ra vào chiều thứ 5, ngày 2/2 tại ngã ba xã Châu Lộc (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An).

Cô gái bị nhóm nam thanh niên ép đưa lên xe máy, chở đi. Sau nỗ lực vùng vẫy, cô gái đã chạy thoát (ảnh cắt từ clip).

“Tôi đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng cô gái kêu la nên chạy ra và thấy sự việc nên quay lại. Trong khi mấy nam thanh niên cố gắng ép cô gái lên xe, cô gái giãy giụa, kêu xin thì một số người hình như là người nhà cô gái có chạy lại, bảo các thanh niên kia thả cô gái ra. Sau khi thoát được, cô gái lên xe ô tô vào miền Nam. Các nam thanh niên và cô gái đều ở nơi khác đến, không phải là người địa phương. Nghe người dân nói thì họ là người dân tộc Thái, bắt vợ theo phong tục của dân tộc mình”, anh A.T cho hay.

Trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Đinh Anh Dũng - Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, công an đã nắm được thông tin về sự việc. “Hiện anh em đang xác minh cụ thể. Các nam thanh niên và cô gái trong clip là người ở xã Liên Hợp, Quỳ Hợp. Thông tin ban đầu thì cô gái và một nam thanh niên trong nhóm có tình cảm với nhau, chàng trai không muốn bạn gái đi làm xa nên giữ lại".

"Phong tục bắt vợ vẫn đang tồn tại ở một số đồng bào dân tộc thiểu số nhưng là phong tục thì vẫn phải tuân thủ quy định của pháp luật. Chúng tôi đang tiếp tục xác minh, nếu có dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật sẽ xử lý theo quy định" - Trung tá Dũng nói thêm.

Thông tin từ Trung tá Dũng thì hiện cô gái đã vào miền Nam, chàng trai không giữ được bạn gái nên quay về nhà.

Hoàng Lam