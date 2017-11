Xe chở phạm nhân gặp nạn, điều xe khác tới tiếp nhận phạm nhân

Phú Yên:

Theo người dân địa phương, vào khoảng thời gian trên, xe chở phạm nhân (không rõ biển số) lưu hành theo hướng từ Nam ra Bắc, khi đến khu vực trên thì bất ngờ gặp nạn.

Dải phân cách bị hất văng sau cú va chạm

Hậu quả làm tài xế bị thương nặng. Người dân địa phương phối hợp với cơ quan chức năng đã đưa tài xế trên đi cấp cứu.

Tại hiện trường, vụ tai nạn khiến 2 đoạn dải phân cách bị lật. Đầu xe chở phạm nhân bị hư hỏng nặng, biến dạng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe chở một phạm nhân. Công an tỉnh Phú Yên sau đó đã điều xe đưa phạm nhân này tiếp tục việc di chuyển.

Phần đầu xe bị hư hỏng nặng

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Công an huyện Tuy An xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc; đồng thời phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.

Trung Thi