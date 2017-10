Vượt 300 hải lý cứu ngư dân bị nguy kịch ở ngoài Hoàng Sa

Trước đó, vào lúc 27/10, tàu cá ĐNa90469TS do bà Nguyễn Thị Ba, thường trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng làm chủ tàu đang hành nghề trên khu vực phía Đông Bắc đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa), cách Đà Nẵng khoảng 305 hải lý về hướng Đông Đông Bắc, thuyền viên Trần Linh (sinh năm 1966, thường trú tại Xã Phổ An, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ bị tai nạn lao động, chảy máu nhiều, không cầm được. Do tình trạng thuyền viên hết sức nguy cấp, thuyền trưởng tàu cá ĐNa 90469 TS đã liên lạc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam(Trung tâm) đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Ngay khi nhận được yêu cầu cứu nạn, Trung tâm đã tiến hành tư vấn y tế, hướng dẫn sơ cứu cho thuyền viên bị thương bằng các loại thuốc và thiết bị y tế hiện có trên tàu ĐNa 90469, yêu cầu thuyền trưởng tiếp tục duy trì liên lạc thông suốt với Trung tâm, hướng dẫn tàu chạy hết tốc lực về phía Đà Nẵng. Thông tin cứu nạn cũng đã được Trung tâm thông báo tới các cơ quan liên quan để sẵn sàng hỗ trợ cho tàu.

Lực lượng chức năng đang hỗ trợ ngư dân gặp nạn

Tình trạng thuyền viên Trần Linh ngày càng chuyển biến xấu, sức khỏe suy yếu nghiêm trọng do mất máu quá nhiều. Để đảm bảo an toàn tính mạng thuyền viên, được sự chỉ đạo nhanh chóng, quyết liệt của Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Hàng hải Việt Nam, lúc 7giờ30 phút cùng ngày, Trung tâm đã điều động tàu cứu nạn chuyên dụng SAR412 với 1 bác sĩ của tàu cứu nạn và 2 y bác sĩ từ Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng đi cứu nạn.

Vượt qua hơn 300 hải lý trong điều kiện thời tiết nguy hiểm do gió mùa, mưa dông, sóng cao trên 3 mét, đến 22h45 ngày 27/10 tàu SAR 412 đã tiếp cận được tàu cá ĐNa 90469.

Các bác sĩ và nhân viên cứu nạn nhanh chóng sang tàu ĐNa90469 bằng ca nô cứu nạn để cấp cứu bệnh nhân. Tình trạng bệnh nhân tại hiện trường rất nguy hiểm, đa chấn thương, xương hàm trên bị vỡ nát, gãy xương cẳng tay trái và một vết thương hở dài khoảng 10cm ở đùi. Sau khi tiến hành sơ cứu, thuyền viên bị nạn được chuyển lên phòng cấp cứu trên tàu SAR412 để chăm sóc y tế và đưa về bờ.

Khánh Hồng