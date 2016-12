Vùng lũ Bình Định: Những góa phụ khóc nghẹn khi nhận sổ tiết kiệm

Ngày 24/12, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức trao 22 sổ tiết kiệm cho thân nhân 22 hộ gia đình có người chết trong các đợt mưa lũ vừa qua và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo đó, TP Quy Nhơn có 1 hộ được nhận; huyện Tuy Phước 4 hộ, thị xã An Nhơn 1 hộ; huyện Phù Cát 5 hộ; huyện Phù Mỹ 2 hộ; huyện Hoài Nhơn 6 hộ; huyện Vĩnh Thạnh 1 hộ và huyện An Lão 2 hộ. Mỗi sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng do 8 doanh nghiệp hỗ trợ giúp người dân vượt qua khó khăn sau lũ.

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân những gia đình có người chết trong những đợt mưa lũ vừa qua. Đồng thời, cảm ơn các nhà hảo tâm đã hỗ trợ kịp thời giúp người dân vùng lũ gượng dậy sau những mất mát to lớn để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

“5 đợt lũ liên tiếp, đến nay con số người chết của tỉnh Bình Định đã lên đến 39 người, trong đó có 5 người mất tích không tìm thấy xác. Chưa bao giờ Bình Định phải chịu hậu quả thiên tai nặng nề như thế. Phải mất 5-10 năm nữa kinh tế của tỉnh mới trở như bây giờ. Sau lũ, hàng ngàn người dân lâm vào cảnh trắng tay, hoàn cảnh họ rất bi đát… Nhân đây, tôi cũng kêu gọi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp tiếp tục có hành động cụ thể nhằm xoa dịu bớt nỗi đau và giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn”- ông Dũng trần tình.

Nhận sổ tiết kiệm trên tay, người góa phụ trẻ chị Hồ Thị Liên (29 tuổi, thôn Cửu Thành, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ) đã bật khóc khi nói về chồng chị, anh Đặng Quang Việt (31 tuổi) bị chết do lũ hồi giữa tháng 12. Anh Việt mất để lại chị 2 con nhỏ, đứa lớn năm nay chỉ 5 tuổi, còn đứa nhỏ mới 3 tuổi. “50 triệu đồng rất lớn với hoàn cảnh khó khăn của gia đình lúc này, nhưng dù lớn đến đâu cũng không đổi lại bằng mạng sống của chồng tôi. Giờ đây, tôi chỉ mong hai con luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn để tôi gắng làm nuôi các con ăn học cho nên người”- chị Liên vừa nói vừa khóc nghẹn.

Chị Hồ Thị Liên bật khóc khi kể về chồng bị lũ cuốn trong trận lũ hồi đầu tháng 12 vừa qua.

Ngồi cạnh bên, em Nguyễn Thị Mỹ Thi (21 tuổi, ở xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn) lại có hoàn cảnh éo le hơn. Cha mất năm 2015 vì căn bệnh ung thư. Một mình bà Nguyễn Thị Ảnh (55 tuổi, mẹ Thi) nuôi đứa con gái và 1 cháu ngoại. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, nợ nần vì lo chữa trị bệnh hiểm nghèo cho chồng trước đó. Nỗi đau chưa nguôi thì đợt lũ vừa qua, bà Ảnh cũng vĩnh viễn ra đi để lại 3 cô con gái. “Ba mất, 3 chị em chỉ còn duy nhất mẹ che chở giờ mẹ cũng ra đi rồi 3 chị em biết nương nhờ ai. Dẫu 3 chị em đủ lớn để lo cuộc sống nhưng mất đi tình thương của cha mẹ”- em Thi ngậm ngùi.

Theo thống kê của UBND tỉnh Bình Định, trong tháng 11 và đầu tháng 12 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 5 đợt mưa lũ lớn khiến 34 người chết, 5 người mất tích, 10 người bị thương. Ngoài ra, tỉnh Bình Định còn có 551 nhà sập, 398 nhà tốc mái, 2.300 ha lúa đang trổ chín bị ngập, đổ, 17.300 ha lúa mới gieo sạ bị ngập hư hỏng, 1.500 ha ruộng bị sa bồi… Tổng thiệt hại về tài sản do mưa lũ gây ra cho tỉnh Bình Định ước tính gần 2.000 tỉ đồng.

UBND tỉnh Bình Định trao 22 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 50 triệu đồng cho thân nhân có người chết trong các trận lũ vừa qua và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhà sập do lũ.

5 trận lũ trong vòng hơn 1 tháng đã cướp đi sinh mạng của 39 người dân tỉnh Bình Định khiến bao gia đình vào cảnh con mất cha, vợ mất chồng...

Cha mất vì bệnh ung thư chưa lâu, người mẹ thân thương lại vừa vĩnh viễn ra đi vì lũ lụt khiến 3 chị em Thi lâm vào cảnh rất bi đát

Giọt nước mắt đã rơi trên những đôi gò má chai sạm của những phụ nữ nghèo có chồng mất vì lũ dữ

