Vụ xe Mazda tông liên tiếp nhiều phương tiện: Nạn nhân thứ 2 tử vong

TP Huế:

Đại tá Hoàng Long cho biết, vào hơn 23h đêm qua (3/11), ông Dương Đức Huy (SN 1993, trú TP Huế) điều khiển chiếc xe ô tô hiệu Mazda màu đỏ biển số 75A - 074.34, khi đến ngã tư Lý Thường Kiệt – Đống Đa đã tông liên tiếp nhiều phương tiện trên đường.

Cụ thể xe Mazda này đã tông một chiếc xe SH Mode biển số 75F1-590.24 do anh Trần Quốc Rin (SN 1996, trú 24 đường Lương Văn Can, phường An Cựu, TP Huế). Xe Mazda tiếp tục tông vào 1 ô tô khách đậu trên vỉa hè, sau đó lao vào tông 1 chiếc xe máy và 1 chiếc xe đạp trước quán nhậu Hàng Đoác. Cuối cùng xe Mazda đã tông thẳng vào chị Võ Thị Quỳnh Như (SN 1995, quê huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đang ngồi trên vỉa hè quán nhậu Hàng Đoác.

Cú tông đã làm chị Như chết tại chỗ. Riêng anh Rin, do vết thương quá nặng nên đã tử vong vào 2h sáng ngày 4/11 tại Bệnh viện Trung ương Huế. Người nhà 2 nạn nhân bị tông chết thảm trên đang lo đám tang cho người thân.

Hiện trường vụ tai nạn xe Mada tông 2 người chết

Sau khi tai nạn xảy ra, Dương Đức Huy đã bỏ trốn. Vào 7h30’ sáng 4/11, ông Huy đã đến trình diện, tự thú ở Công an TP Huế.

Theo Đại tá Hoàng Long, ông Huy đang là cán bộ Ngân hàng SHB tại tỉnh Thừa Thiên Huế; bố ông Huy là Phó Giám đốc một ngân hàng trên địa bàn tỉnh này.

Điểm cuối cùng chiếc xe Mazda dừng lại trên vỉa hè quán nhậu Hàng Đoác - TP Huế sau khi tông 4 xe máy, ô tô, xe đạp

Nạn nhân Trần Quốc Rin đi xe SH Mode đã tử vong vào 2h sáng 4/11. Trước đó nạn nhân Võ Thị Quỳnh Như, tân cử nhân báo chí trường Đại học Khoa học - Đại học Huế đã bị tông chết tại chỗ ở vỉa hè quán nhậu Hàng Đoác

Công an đang lấy lời khai và giám định ông Huy có bị say xỉn trong khi lái gây tai nạn hay không.

Đại Dương