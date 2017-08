Vụ đốt rác khiến 3 cô cháu bỏng nặng: Làm rõ tố cáo "không cứu người gặp nạn"

Hà Tĩnh:

Trao đổi với Dân trí sáng 7/8, Thượng tá Nguyễn Đăng Hải – Phó Trưởng công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cung cấp thông tin trên.

Theo Thượng tá Hải, ngay sau khi xảy ra vụ việc 3 cô cháu bị bỏng rất nặng do té xe vào đống than đang âm ỉ cháy bên đường, gia đình bà Lê Thị Trầm, trú xã Xuân Giang, đã có đơn thư gửi Công an huyện Nghi Xuân đề nghị làm rõ hành vi đốt rác tại nơi công cộng của gia đình ông H.P.T.

Chân nạn nhân Hiên bị bỏng nặng sau khi điều khiển xe máy té vào đống tro than đang cháy đêm 31/7.

Ngoài ra, gia đình bà Trầm còn tố cáo gia đình ông T. vô cảm, không tổ chức cứu người khi con gái bà đập cửa, la hét cầu cứu.

Theo Thượng tá Hải, cùng thời điểm này, gia đình ông T. (người bị bà Trầm tố cáo) cũng có đơn trình báo, đề nghị Công an huyện Nghi Xuân làm rõ nội dung tố cáo sai sự thật của gia đình bà Trầm.

“Nội dung đơn của gia đình ông T. nêu, gia đình bà Trầm tố cáo sai sự thật. Ông T. nêu khi xảy ra sự việc gia đình ông ấy đóng cửa, không nghe, không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài nên không biết để cứu người. Ông T. đề nghị chúng tôi làm rõ hành vi sai trái của gia đình bà Trầm khi nói xấu gia đình ông T. trên mạng xã hội”- Thượng tá Hải thông tin.

Thông tin kết quả xác minh bước đầu về vụ việc, Thượng tá Hải cho biết, Công an huyện Nghi Xuân đã làm rõ người đầu tiên châm lửa đốt rác khiến 3 cô cháu bị bỏng nặng không phải là gia đình ông T., mà là một hộ dân sống gần nơi xảy ra vụ việc.

“Theo xác minh của chúng tôi, có một người sống gần đó đốt rác trước đó. Thấy đống lửa cháy, người giúp việc cho gia đình ông T. đã tiếp tục vun rác lại đốt theo”- Thượng tá Hải nói.

Thượng tá Hải cho biết, hành vi điều khiển xe máy khi chưa đủ độ tuổi theo quy định của nạn nhân (con gái bà Trầm) là sai rõ ràng. Hành vi này của nạn nhân sẽ bị cơ quan công an xử lí nguội về mặt hành chính trong quá trình giải quyết vụ việc.

Theo Thượng tá Hải, nội dung quan trọng nhất mà Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đang tập trung làm rõ là tình tiết “gia đình ông T. vô cảm, không cứu người” theo nội dung tố cáo của gia đình bà Trầm.

“Nếu đúng như đơn tố cáo là nạn nhân đập cửa, van la kêu cứu, gia đình ông T. nghe mà không ra cứu người thì đó là hành vi quá vô cảm. Chúng tôi đang tập trung xác minh, làm rõ tình tiết đó” – Thượng tá Hải cho biết.

Vị trí đốt rác ngay trước mặt nhà ông T.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 20h30 ngày 31/7, con gái bà là Trần Thị Mai Hiên, SN 2000, chở 2 người cháu là Trần Nguyễn Linh Đan, SN 2013 và Trần Nguyễn Linh Nhi, SN 2015, đi chơi.

Trên đường đi, tới một ngã 3 nằm trong hẻm ở thôn Lam Thủy, xe máy của 3 cô cháu đã đâm vào đống tro than đang âm ỉ cháy.

Do vướng xe máy, sức yếu khó thoát ra khỏi đống tro than, nên chỉ trong tích tắc, quần áo của cả 3 cô cháu đã bốc cháy. Cả 3 cô cháu cùng bị bỏng nặng.

Văn Dũng