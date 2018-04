Vụ CSGT bị “tố” đạp vào ngực dân: Đề nghị xem xét yêu cầu bồi thường

Thanh tra Công an tỉnh Cà Mau vừa có buổi làm việc với Công an huyện Thới Bình và ông Bùi Văn Giang (người tố cáo bị cán bộ CSGT huyện Thới Bình đạp vào ngực) về việc xem xét đơn khiếu nại của ông Giang.

Theo Thanh tra Công an tỉnh Cà Mau, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã có nhận đơn khiếu nại đề ngày 3/4/2018 của ông Bùi Văn Giang. Giám đốc Công an tỉnh giao cho Thanh tra Công an tỉnh tiến hành làm rõ.

Trong biên bản làm việc với Thanh tra Công an tỉnh Cà Mau, ông Bùi Văn Giang yêu cầu gia đình ông Trần Hoàng Huy (cán bộ Đội CSGT, trật tự, cơ động Công an huyện Thới Bình - người bị ông Giang tố cáo) bồi thường số tiền 26 triệu đồng. “Nếu gia đình ông Huy không đồng ý thì tôi sẽ khởi kiện đến tòa án để được xem xét, giải quyết”, biên bản nêu ý kiến ông Giang.

Ông Lâm Quốc Chiến- Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh Cà Mau, ghi nhận ý kiến của ông Bùi Văn Giang. Đồng thời, đề nghị Công an huyện Thới Bình làm việc với ông Huy để xem xét yêu cầu của ông Giang đặt ra.

Biên bản cũng thể hiện, ông Nguyễn Thành Lũy- Phó trưởng Công an huyện Thới Bình, thống nhất ý kiến của đại diện Thanh tra Công an tỉnh Cà Mau và ông Bùi văn Giang. “Công an huyện Thới Bình sẽ làm việc với gia đình đồng chí Huy để làm cơ sở tổ chức cho gia đình đồng chí Huy thỏa thuận với gia đình ông Giang”, biên bản nêu rõ ý kiến của lãnh đạo Công an huyện Thới Bình.

Tuy nhiên, 2 vấn đề trong đơn khiếu nại gửi Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau của ông Bùi Văn Giang là đề nghị xem xét việc giữ xe của ông có đúng quy định pháp luật hay không ? Và yêu cầu cơ quan chức năng xem xét xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Thành Phước (Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Thới Bình),… thì không được đề cập đến trong biên bản làm việc này.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an huyện Thới Bình đã họp và thống nhất kỷ luật Đại úy Trần Hoàng Huy với hình thức cảnh cáo cả về mặt Đảng và chính quyền.

Ông Bùi Văn Giang yêu cầu được bồi thường sau vụ bị cán bộ CSGT dùng gót giày đạp vào ngực khiến ông nhập viện.

Như Dân trí đã phản ánh, ông Bùi Văn Giang (SN 1979, ngụ xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) có đơn tố cáo Đại úy Trần Hoàng Huy (cán bộ Đội CSGT - trật tự - cơ động Công an huyện Thới Bình) trong khi thực hiện nhiệm vụ đã dùng gót giày đạp vào giữa lồng ngực của ông Giang, dẫn đến ông Giang phải nhập viện điều trị.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 22h40 ngày 15/1, khi lực lượng CSGT Công an huyện Thới Bình tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã Tân Bằng.

Đến ngày 26/1, Đại tá Phạm Thành Sỹ - Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, ký quyết định thụ lý giải quyết tố cáo của ông Bùi Văn Giang.

Theo thông báo kết quả giải quyết tố cáo của Công an tỉnh Cà Mau, khoảng 20h ngày 15/1/2018, ông Bùi Văn Giang và vợ là bà Lê Thị Mơ nhậu cùng người quen tại quán Bê Thui 39 (ấp Lê Hoàng Thá, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình). Đến khoảng 22h, ông Giang điều khiển xe máy BKS 6901-288.50 chở bà Mơ đi về đến gần cầu Kênh 6 thì bị Tổ tuần tra, kiểm soát dùng tín hiệu bằng đèn ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Ông Giang không chạy xe đến điểm kiểm soát mà dừng xe trên cầu Kênh 6, rồi đi bộ đến điểm kiểm soát giao thông (cách điểm đậu xe 130 m) để xin dẫn xe qua.

Công an tỉnh Cà Mau cho rằng, việc ông Giang điều khiển xe từ quán Bê Thui 39 đến cầu Kênh 6 (khoảng 1.600 m) khi đã uống rượu bia, bị Tổ tuần tra, kiểm soát ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra độ cồn, lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ xe của ông Giang là đúng quy định.

Thông báo của Công an tỉnh Cà Mau cũng nêu: Sau khi Tổ tuần tra, kiểm soát lập biên bản vi phạm hành chính xong, ông Giang không chấp hành ký tên vào biên bản mà có lời nói lớn tiếng xung quanh việc ông này đi bộ mà đo nồng độ cồn và có hành vi ngăn cản lực lượng làm nhiệm vụ (chặn đầu xe, lấy chìa khóa xe của ông Thông- công an viên).

Lúc này, Đại úy Trần Hoàng Huy (cán bộ Đội CSGT - trật tự - cơ động Công an huyện Thới Bình) đang ngồi trên ghế cầm máy quay để ghi hình, ông Giang tiến về phía Đại úy Huy nói lớn tiếng và dùng tay trái gạt tay phải đang cầm máy quay để xem bảng tên của Đại úy Huy.

Đại úy Huy giằng ngược lại quá đà, mất thăng bằng và ngã nghiêng người về bên trái, tay trái chống xuống đất, tay phải cầm máy quay. “Do tinh thần bị kích động, mất bình tĩnh, liền sau đó đồng chí Huy trụ chân trái, chân phải đưa lên đạp vào vùng ngực của ông Giang, chứ đồng chí Huy không có dùng gót giầy trấn vào ngực ông Giang”, thông báo nêu.

Cũng theo thông báo của Công an tỉnh Cà Mau, về sai phạm của Đại úy Trần Hoàng Huy, Công an tỉnh Cà Mau sẽ xử lý nghiêm theo quy định của ngành công an.

