Việt Nam - Thái Lan sắp đạt kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ đón trong thể

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Pra-dút Chan-o-cha, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã dẫn đầu đoàn Đại biểu cấp cao Chính phủ nước ta đã đến thủ đô Băng-cốc, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 17 – 19/8/2017.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chan-o-cha bày tỏ vui mừng được đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần đầu tiên thăm chính thức Thái Lan trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhấn mạnh sự gắn bó, thông hiểu và tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ định hướng quan hệ hợp tác hai bên phát triển tốt đẹp.

Thủ tướng hai nước hài lòng về những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan trong hơn 40 năm qua, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976); ghi nhận mối quan hệ này ngày càng đi vào ổn định, phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt kể từ khi Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2013.

Hai nhà lãnh đạo Việt Nam - Thái Lan

Về kinh tế, hai bên khẳng định nỗ lực đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mức 20 tỷ đôla trước năm 2020; hỗ trợ nhau trở thành trung tâm thu hút đầu tư thương mại của khu vực; nhất trí tạo điều kiện cho hàng hóa mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau; thúc đẩy hợp tác về gạo. Thủ tướng Chan-o-cha khẳng định khuyến khích các doanh nghiệp Thái Lan tăng cường đầu tư vào những lĩnh vực thiết yếu cho phát triển của Việt Nam như du lịch, công nghiệp phụ trợ, tài chính, ngân hàng, khoa học công nghệ, nông thủy sản.

Hai Thủ tướng nhấn mạnh hợp tác an ninh-quốc phòng là một trong các trụ cột của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Thái Lan; nhất trí tăng cường trao đổi quan điểm, chính sách quốc phòng, đẩy mạnh hợp tác thực tế giữa các quân, binh chủng.

Hai bên cũng tái khẳng định cam kết không cho phép cá nhân hay tổ chức lợi dụng lãnh thổ nước này để tiến hành các hoạt động chống phá nước kia; phối hợp phòng, chống khủng bố và các loại hình tội phạm; tăng cường hợp tác xử lý các vấn đề trên biển; thúc đẩy đàm phán Hiệp định Dẫn độ và Tương trợ tư pháp về hình sự. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm nhằm ngăn chặn tình trạng đánh bắt cá bất hợp pháp (IUU).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Thái Lan

Về kết nối giữa hai nền kinh tế, hai bên nhất trí đẩy mạnh kết nối vận tải đa phương thức bao gồm cả đường bộ, đường biển và hàng không giữa hai nước và trong tiểu vùng như tuyến xe buýt nối Thái Lan – Lào – Việt Nam, tuyến vận tải ven biển giữa Thái Lan – Campuchia – Việt Nam; mở thêm các chặng bay mới kết nối Việt Nam và Thái Lan như chặng Quảng Bình – Chiang Mai.

Hai Thủ tướng cũng đạt nhất trí cao trong việc đề ra các biện pháp thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác như lao động, thương mại nông nghiệp, du lịch, khoa học kỹ thuật, văn hóa và giao lưu nhân dân. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn và đề nghị phía Thái Lan tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi cho Cộng đồng người Việt tại Thái Lan hội nhập, phát triển và đề nghị phía Thái Lan sớm cấp giấy thông hành cho các Việt kiều cao tuổi.

Bên cạnh hợp tác song phương, hai Thủ tướng cũng trao đổi sâu rộng các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên chia sẻ tầm nhìn và cam kết tăng cường hợp tác song phương trên các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế như tiểu vùng sông Mê Công, ACMECS, ASEAN, ACD, Hành lang Kinh tế Đông – Tây, APEC và LHQ. Nhân dịp này, Thủ tướng Chan-o-cha khẳng định sẽ tham dự HNCC APEC tháng 11/2017 tại Đà Nẵng và Thái Lan ủng hộ các sáng kiến của Việt Nam trong khuôn khổ APEC, trong đó có sáng kiến Tầm nhìn APEC.

Thủ tướng và Phu nhân hai nước trong ngày đầu thăm chính thức

Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định cũng như an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông; nhấn mạnh các bên cần bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về Cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); xây dựng, duy trì và nâng cao lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau; tôn trọng các nguyên tắc tự kiềm chế và không sử dụng vũ lực; giải quyết các khác biệt và tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.

Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định ủng hộ ASEAN và Trung Quốc sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử của các Bên ở Biển Đông (COC).

Châu Như Quỳnh