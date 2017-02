Vạn người đội mưa "mua may" ở chợ Viềng

Dòng người nườm nượp đội mưa đi chợ “mua may, bán rủi”

Dòng người từ “tứ phía” nườm nượp kéo về phiên chợ “mua may, bán rủi” khiến giao thông tại khu vực chợ Viềng ùn tắc kéo dài. Phía bên trong chợ Viềng, lực lượng ANTT, CSCĐ… phải hoạt động hết “công suất” để vừa đảm bảo an ninh, vừa hướng dẫn phân làn giao thông tránh ách tắc.

Bất chấp trời mưa, lượng người đổ về chợ Viềng vào 12h đêm đông nghẹt.

Để đảm bảo an ninh trật tự và nhất là an toàn giao thông ở chợ Viềng, Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt Nam Định cho biết, đã huy động 169 cán bộ chiến sỹ công an và thanh tra giao thông cùng 28 xe ôtô, 29 xe mô tô cùng các công cụ hỗ trợ, phối hợp với công an các huyện, thành phố trong tỉnh Nam Định thành lập 14 chốt giao thông tại các ngã ba, ngã tư để điều tiết, phân luồng phương tiện; thành lập 8 tổ tuần tra cơ động… .

Lực lượng chức năng tại Nam Định đã làm việc hết công suất để đảm bảo an ninh trật tự cho chợ Viềng.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, ngay từ đầu giờ chiều ngày mồng 7, các con đường đổ về Phủ Dầy và chợ Viềng ken đặc người qua lại. Du khách thập phương vào Phủ Dầy để cầu an, cầu lộc đầu xuân và vào chợ Viềng để mua “may mắn” đầu năm mới, mong mọi sự hanh thông.

Theo dân gian thì đến giờ Tý (khoảng 12h đêm), Chúa Liễu Hạnh sẽ hiển linh, khi đó cầu xin mới thành. Chính vì quan niệm này, du khách khắp nơi cố chen chân vào lễ phủ đúng giờ Tý mua một món đồ để "cả năm may mắn, thuận buồm xuôi gió".

Khách thì dạo quanh tất cả các quán hàng mong tìm được món hàng ưng ý. Người bán hàng luôn niềm nở, tươi cười chào đón. Hàng hoá bán tại chợ Viềng vẫn rất đa dạng từ cái thúng, giỏ tre, cái cuốc, liềm, xẻng… đến các đồ mỹ nghệ, kim khí đắt tiền.

Thu hút được khách nhất vẫn phải kể đến những gian hàng như: cây cảnh, thịt bê, đồ lưu niệm nhỏ, nia thúng…

Ngoài các mặt hàng bán chạy như cây cảnh, với hàng ăn uống thì thịt bê được du khách khá chuộng và đây được coi là một món đặc sản không thể thiếu với các du khách. Dọc các tuyến đường chạy về chợ Viềng, có rất nhiều các hàng quán bán thịt bê, giá dao động từ 150 – 350 nghìn đồng/1kg.

Mặc dù giá cao so với thị trường tuy nhiên thịt bê thui tại chợ Viềng vẫn là mặt hàng bán chạy.

Anh Trần Nam Trung, quê Hà Nam cho biết: “Năm nào tôi cũng đi chợ Viềng cả, lúc đến đây thì trời đổ mưa, nhưng vẫn cố gắng vào phiên chợ đúng giờ để mua một món đồ lấy may”.

Theo những người buôn bán ở chợ Viềng, những mặt hàng bán chạy chủ yếu có giá trị nhỏ, vừa túi tiền của người tiêu dùng, những món đồ đắt tiền được nhiều người xem, nhưng người mua cũng khá ít.

Dưới đây là một số hình ảnh khác tại chợ Viềng đêm ngày mồng 7, rạng sáng ngày mồng 8 tháng Giêng tại huyện Vụ Bản, Nam Định:

Cơn mưa nặng hạt vào 12h đêm ngày mồng 7 không ngăn được dòng người đổ về chợ Viềng.

Người mua kẻ bán tại phiên chợ "mua may, bán rủi" đặc biệt tấp nập lúc nửa đêm.

Nhiều người dùng túi nylon để che mưa, chen chân đi chợ.

Các loại cây xanh bán chạy hơn cả.

Ai cũng muốn mua một món đồ về nhà...

Vẻ mặt mệt mỏi của một du khách thập phương phải chen chân trong chợ Viềng.

Một du khách tới từ Hải Phòng đang đợi người thân ngoài cổng chợ Viềng.

Gần 1h sáng ngày mồng 8, lượng du khách đổ về chợ Viềng vẫn rất đông.

Đức Văn - Xuân Ngọc