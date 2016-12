Ủng hộ đề xuất xoá "biển xanh", "biển đỏ", tránh lách phạt vi phạm

"Nhiều loại biển xe, ông nào ra đường cũng to cả"

Tại Hội nghị An toàn giao thông diễn ra hôm nay (22/12), tại Hà Nội, ông Trần Ngọc Sơn - Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai nêu thực trạng xe biển xanh, biển đỏ vi phạm giao thông nhưng vì nhiều lí do nên không bị xử phạt. Điều này gây bức xúc trong nhân dân.

“Ra đường có xe biển trắng của người dân, rồi lại xe biển đỏ, biển xanh. Thời gian qua có nhiều xe biển xanh vi phạm nhưng không bị xử phạt nên người dân rất bức xúc, yêu cầu cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm” - ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, để đảm bảo công bằng trong xử lý phạt vi phạm trong tham gia giao thông thì nên thống nhất biển số xe về một màu.

Đề nghị xóa bỏ xe biển xanh, biển đỏ được đưa ra tại Hội nghị An toàn giao thông ngày 22/12

Tỏ ý đồng tình, Thiếu tướng Trần Sơn Hà - Cục trưởng Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho rằng: “Ngoài đặc thù của xe quân đội thì các xe còn lại cần quy định một màu biển kiểm soát!”.

Trao đổi thêm về vấn đề lực lượng chức năng hay “ưu tiên” xe biển xanh khi vi phạm giao thông nhưng không bị xử phạt, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông khẳng định quan điểm xử lý nghiêm các vi phạm, trong đó có xe công, kể cả xe biển 80 cấp cho các cơ quan Trung ương, bất cứ ai vi phạm cũng bị chuyển giấy phạt về cơ quan.

“Hiện có rất nhiều loại biển xe, ông nào ra đường cũng to cả. Sắp tới nếu sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường bộ, các đơn vị chức năng sẽ xem xét vấn đề này” - Thiếu tướng Trần Sơn Hà đưa ra vấn đề.

Đồng bộ giải pháp

Chủ trì Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - nhấn mạnh: Trật tự an toàn giao thông ở Việt Nam vẫn còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông vẫn ở mức cao. Mỗi ngày trung bình còn 24 người chết và gần 60 người bị thương tật vĩnh viễn suốt đời do tai nạn giao thông. Thực tế này đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, từ hoàn thiện thể chế pháp luật, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, xây dựng văn hoá giao thông để khắc phục, kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.

Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị đề xuất các công trình nghiên cứu cơ bản hỗ trợ cho việc sửa đổi bổ sung hoàn thiện Luật Giao thông đường bộ và các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông; Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ thông tin trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020; trong đó trọng tâm là việc hoàn thiện hệ cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông, cơ chế phối hợp và chia sẻ giữa các đơn vị có liên quan, mô hình quản lý vận hành hệ dữ liệu quốc gia về an toàn giao thông;

Nghiên cứu các giải pháp toàn diện nâng cao an toàn giao thông cho người nhóm người dễ bị tổn thương (đi xe đạp, xe máy, đi bộ), và nhóm người bị yếu thế trong xã hội (người già, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em); Nghiên cứu nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm an toàn giao thông, đặc biệt là hoạt động kiểm soát tải trọng xe, nâng cao an toàn cho kết cấu hạ tầng giao thông…

Châu Như Quỳnh