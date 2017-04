UBND tỉnh Long An không biết nguyên Giám đốc sở Y tế bị cấm xuất cảnh

Chiều 12/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND tỉnh Long An cho biết sáng cùng ngày, UBND tỉnh này đã có buổi đối thoại với ông Lê Thanh Liêm về việc ông bị cấm xuất cảnh.

“Ngày 7/4, do UBND tỉnh chưa nhận được thông báo của cơ quan điều tra nên cấp phép cho ông Liêm đi du lịch tại Nhật Bản. Tuy vậy, đây là một vấn đề khá phức tạp nên các cơ quan ban ngành cần phải làm việc lại để giải quyết. Trong ngày mai (13/4), UBND tỉnh sẽ có cuộc họp bàn với Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan để trao đổi về vấn đề này", đại diện UBND tỉnh Long An cho hay.

Văn bản của UBND tỉnh Long An cho phép ông Liêm đi nghỉ phép ở nước ngoài

Trao đổi với phóng viên, ông Liêm cho biết vẫn chưa biết nguyên nhân tại sao mình bị cấm xuất cảnh. Ông cũng khá bất ngờ khi bị cấm xuất cảnh vào ngày 8/4 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Cũng theo ông Liêm, Sở Y tế Long An có 3 sự việc đang bị thanh tra.

Vụ thứ nhất là vụ đấu thầu thuốc. Theo kết luận số 2433/KL-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh Long An, trong 2 năm 2010-2011, trong công tác đấu thầu của Sở Y tế có 644 mặt hàng thuốc có giá trúng thầu cao hơn giá kế hoạch được duyệt với tổng giá trị chênh lệch cao hơn 23,66 tỉ đồng. Kết luận khẳng định công tác đấu thầu thuốc trong hai năm 2010-2011 có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Giám đốc sở phải chịu trách nhiệm; tổ tư vấn và tổ thẩm định phải chịu trách nhiệm trước giám đốc sở và trước pháp luật.

Tuy nhiên, theo ông Liêm thì sự việc trên Sở Y tế đã thực hiện đúng Thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Tài chính. Đồng thời, việc đấu thầu trên diễn ra công khai.

“Giá thuốc trúng thầu không được cao hơn giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu và không vượt quá giá tối đa hiện hành của từng mặt hàng thuốc đó được công bố tại thời điểm gần nhất của Bộ Y tế”, ông Liêm khẳng định.

Vụ thứ hai là vụ khởi tố vụ án, khởi tố bị can bà Trần Thị Ngọc Cúc - Phó phòng Hành chính Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Long An - để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Vào năm 2012, đơn vị này làm 14 bảng xét nghiệm giả đưa vào hồ sơ cho bà Cúc để trình Sở Y tế. Mỗi một hồ sơ, bà Cúc nhận lót tay 2 triệu đồng. Sự việc này đã được Sở Y tế tiến hành thanh tra. Tuy nhiên trước thời điểm thanh tra, bà Cúc đã trả lại số tiền này và bị kỷ luật cảnh cáo.

Vụ thứ ba là ông Võ Văn Thắng - Phó Giám đốc Sở ký hợp đồng lắp đặt camera tại một tòa nhà bốn cơ quan (gồm Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm tỉnh Long An, Trung tâm giám định y khoa tỉnh Long An, Trung tâm giám định pháp y tỉnh Long An và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Long An) do Sở Y tế Long An làm chủ đầu tư với tổng trị giá 1,92 tỷ đồng.

Về vụ việc này, ông Liêm cho biết: “Sau đó thanh tra vào cuộc và cho rằng có chênh lệch khoảng 700 triệu đồng. Vụ này chúng tôi đang khiếu nại và tỉnh chưa trả lời”.

Như Dân trí đã đưa tin, tối 8/4, khi ông Lê Thanh Liêm tới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) làm thủ tục đi Osaka (Nhật Bản) trên chuyến bay VN320 của Hãng hàng không Việt Nam thì bị Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất “lập biên bản chưa giải quyết xuất cảnh đối với ông Lê Thanh Liêm” theo đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An.

Trước đó, vào ngày 7/4, UBND tỉnh Long An có văn bản gửi đến Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh về việc đồng ý cho ông Lê Thanh Liêm được nghỉ phép năm 2017 để đi du lịch tại Nhật Bản, thời gian từ ngày 9 - 14/4, kinh phí do cá nhân tự túc. Văn bản này do ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An ký. Văn bản này được xem xét theo đề nghị của Sở Y tế (ngày 29/3) và đề xuất của Sở Ngoại vụ (ngày 4/4) về việc cán bộ nghỉ phép đi nước ngoài.

Xuân Hinh