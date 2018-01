Truy tìm kẻ tung tin Đội trưởng Cảnh sát điều tra bị sát hại

Nam Định:

Mấy ngày gần đây, dư luận bàn tán xôn xao về thông tin Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra của Công an huyện Hải Hậu, Nam Định bị sát hại tại nhà riêng. Thông tin còn cho biết hung thủ đã đột nhập vào tận nhà, vô hiệu hóa các camera an ninh, giết chủ nhà rồi treo cổ nạn nhân lên cầu thang.

Thông tin trên khiến nhiều người hoài nghi về mức độ chân thực, nhưng tốc độ lan truyền tin ngày càng tăng chóng mặt.

Trước thông tin trên, phía Công an huyện Hải Hậu cho biết, tại huyện Hải Hậu có sự việc một cán bộ công an huyện tử vong do đột tử, gia đình đã trình báo và qua kiểm tra không có dấu hiệu hình sự, gia đình cũng không yêu cầu gì nên đã làm mai táng theo phong tục của địa phương.

Phía Công an huyện Hải Hậu cho biết, thông tin Đội trưởng Cảnh sát điều tra của Công an huyện Hải Hậu bị sát hại tại nhà riêng là hoàn toàn thất thiệt. Đơn vị này đang điều tra, truy tìm kẻ tung tin thất thiệt này.

Đại tá Đặng Quang Tuyên, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Nam Định cho biết: “Đây là tin đồn không có căn cứ gây bất ổn tình hình an ninh trật tự của địa phương. Có một cán bộ công an huyện Hải Hậu tử vong tại nhà riêng nhưng là do đột tử, vụ việc này không có dấu hiệu của một vụ án hình sự nên gia đình đã đề nghị không trưng cầu giám định pháp y và đã an táng theo phong tục địa phương".

Đức Văn