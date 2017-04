Tìm thấy thi thể ngư dân bị lật thuyền trên biển

Quảng Nam:

Trưa 15/4, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Đại (đóng tại TP Hội An, Quảng Nam) cho biết, đã vớt được thi thể ngư dân Nguyễn Thành Khứu (64 tuổi, trú khối phố Tân Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An) vào lúc 8h30 phút cùng ngày.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể ngư dân Khứu trên biển Cửa Đại

Vị trí tìm thấy ngư dân bị nạn cách khu vực biển Cửa Đại gần 3 hải lý về hướng Đông Bắc. Sau khi tìm thấy, nạn nhân đã được đưa vào bờ và bàn giao cho gia đình về nhà an táng.

Trước đó, sáng ngày 14/4, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện phương tiện của ngư dân Nguyễn Thành Khứu đang trôi dạt cách bờ biển Cửa Đại khoảng 3 hải lý về phía Đông. Lúc 10h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm tiến hành trục vớt, lai kéo phương tiện của ngư dân Khứu vào bờ.

Công Bính