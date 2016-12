Tìm người thân người đàn ông chết thảm bên xe máy BKS 85...

Khoảng 3 giờ ngày 30-12, anh Trần Văn Lâm (SN 1975, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An) chạy xe máy trên Quốc lộ 1 theo hướng TP. Tân An về huyện Bến Lức. Đến khu vực Cầu Voi (thuộc địa phận ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) thì phát hiện một người nằm bất động trên đường.

Lúc này, một số người đi đường cũng phát hiện vụ việc.

Tại hiện trường, nạn nhân được xác định là nam giới, khoảng 30 tuổi, chân tay đã gãy, đầu máu chảy đọng thành vũng dưới mặt lộ và đã tử vong.

Cách thi thể nạn nhân khoảng 20m, có chiếc xe máy hiệu Nouvo4 BKS 85L1-7081 lật ngang nằm cặp theo dải phân cách.

Hơn 30 phút sau, CSGT huyện Thủ Thừa có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi và tìm thân nhân người gặp nạn. Hiện thi thể nạn nhân được chuyển đến nhà xác Bệnh viện đa khoa Long An.

Theo H.Minh

Người lao động