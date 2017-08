Thuê xe đến chở phương tiện gây tai nạn chạy khỏi hiện trường

TPHCM:

Chiều 8/8, Đội CSGT Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết vẫn đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy khiến 1 người bị thương, nghi do người trộm chó gây ra.

Trước đó khoảng 4h30 sáng cùng ngày, 2 thanh niên chở nhau trên xe máy biển số 52Z6-4486 chạy ngược chiều trên quốc lộ 1.

Chiếc xe máy gây tai nạn và đồ nghề trộm chó tại hiện trường

Khi đến trước số 173 quốc lộ 1 (phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân), 2 thanh niên tông trực diện với xe máy biển số 52L6-7608 do người đàn ông ngoài 50 tuổi cầm lái, chạy đúng chiều đường theo hướng từ An Lạc về An Sương.

Cú tông cực mạnh làm 2 xe máy hư hỏng. Người đàn ông lớn tuổi bị thương khá nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Đáng nói là sau tai nạn, 2 thanh niên rời đi, sau đó thuê một chiếc xe ba gác quay lại định chở xe máy bỏ trốn nhưng bị người dân ngăn chặn và giữ lại giao công an.

Kiểm tra trong bao tải và ba lô trên xe của 2 thanh niên, công an phát hiện có 1 con mèo, 1 con chó cùng bộ máy kích điện, súng bắn điện nghi dùng để trộm chó.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

