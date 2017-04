Thực hư clip người mặc sắc phục công an đi trước đầu xe tải

Thanh Hóa:

Đoạn clip dài 4 phút 42 giây vừa được tung lên mạng xã hội Facebook qua tài khoản Ngocthanghoa Le vào ngày 14/4, ghi lại cảnh một người đi xe máy mặc sắc phục công an điều khiển xe máy vừa nghe điện thoại vừa “đong đưa” trước đầu xe tải trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa).

Khi đến ngã tư đèn đỏ giao với đường vào Nhà máy xi măng Bỉm Sơn, người mặc sắc phục công an đã quay xe máy ngược trở lại và chặn ngang đường không cho chiếc xe tải vượt lên, sau đó người này gọi 1 chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó ra trao đổi vài câu rồi thấy người CSGT dơ gậy yêu cầu lái xe tải đánh xe vào bên đường.

Thấy chiếc xe cố tình chạy khi phạm lỗi, Thiếu úy Hải đã dùng xe máy đi trước đầu xe để chặn không cho xe chạy (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi clip được tung lên mạng xã hội, rất nhiều các comment chỉ trích hành động trên của người mặc sắc phục công an. Tuy nhiên, cũng nhiều ý kiến cho rằng, người mặc sắc phục công an đang chặn đầu chiếc xe tải vi phạm.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Phạm Minh Tâm, Phó Trưởng Công an thị xã Bỉm Sơn xác nhận người mặc sắc phục công an trong clip là Thiếu úy Nguyễn Thanh Hải, đang công tác tại đội CSGT-TT Công an thị xã Bỉm Sơn.

“Sau khi clip tung lên mạng xã hội, chúng tôi đã cho xác minh sự việc. Hôm đó, đồng chí Hải đang đi làm trật tự, nhìn thấy đồng chí Nguyễn Bá Hưng, tổ trưởng ra hiệu lệnh dừng chiếc xe contenner do chiếc xe này cố tình vượt đèn vàng nhưng lái xe vẫn ngoan cố cho xe chạy. Đồng chí Hải đã đến hỗ trợ, lấy xe máy đuổi theo nhưng chiếc xe contenner vẫn cố tình phóng lao đi gây nguy hiểm cho phương tiện đi trên đường. Trước tình hình đó, đồng chí Hải đã lái xe máy đi trước đầu xe nhằm chặn chiếc xe này không cho chạy” – ông Tâm cho biết.

Cũng theo ông Tâm thì việc Thiếu úy Hải đi trước đầu xe và dùng điện thoại khi lái xe là không đúng quy định. Dù là làm nhiệm vụ cũng gây hình ảnh xấu đối với người chiến sỹ công an. Đội đã yêu cầu viết bản tường trình báo cáo cụ thể. Hiện nay đã anh Hải đã bị tạm đình chỉ công tác và chờ hình thức kỷ luật.

“Chúng tôi sẽ có biện pháp chấn chỉnh cấp dưới và có hình thức nghiêm khắc đối với đồng chí vi phạm. Đây cũng là bài học cho các chiến sỹ rút kinh nghiệm”- ông Tâm nêu quan điểm.

Bình Minh