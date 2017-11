Thủ tướng lội nước lụt thị sát phố cổ Hội An

Theo báo cáo của TP.Hội An, trong 3 ngày 5, 6 và 7/11, do mưa lớn kéo dài kết hợp thủy triều dâng cao, nhân dân TP Hội An đã và đang trải qua cơn lũ kéo dài (đỉnh lũ được ghi nhận là 3,17m lúc 1h30 sáng ngày 6/11, trên mức báo động III là 1,17m).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lội nước lụt vào phố cổ Hội An

Theo ghi nhận của trạm thủy văn Hội An, vào lúc 15h40 ngày 7/11, mực nước đo được là 2,32m, trên mức báo động III là 0,32m. Nước lũ đang xuống chậm. Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam thì tối nay, 7/111, mực nước lũ tại Hội An giảm còn 2,1m trên mức báo động III là 0,1m.

Nhờ thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, cùng sự chủ động ứng phó và kinh nghiệm sống chung với lũ qua nhiều năm của chính quyền địa phương và nhân dân, TP Hội An chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam

Để đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn, phục vụ các hoạt động của tuần lễ cấp cao APEC, trước mắt, TP Hội An đã chỉ đạo UBND các địa phương và các cơ quan, đơn vi liên quan chủ động phối hợp Công ty CP công trình công cộng thực hiện dọn bùn và rác theo phương châm “nước rút đến đâu, dọn vệ sinh đến đó”; đồng thời vận động nhân dân chủ động dọn vệ sinh trong nhà và ngoài phố.

Bắt đầu từ ngày mai, 8/11, cùng với sự hỗ trợ của Quân khu V (500 chiến sĩ), Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam (80 chiến sĩ), Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam (50 chiến sĩ), Công an tỉnh Quảng Nam (3 xe cứu hỏa), chính quyền thành phố chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an, biên phòng và toàn thể nhân dân chủ động chia nhóm dọn dẹp vệ sinh môi trường, đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố.

Đến chiều ngày 7/11, nhiều tuyến phố ở Hội An vẫn còn chìm trong nước lụt

Tại TP Hội An, Thủ tướng lội nước lụt tới thăm hỏi một số gia đình bị ngập lụt tại khu vực chùa Cầu. Thủ tướng cũng chia sẻ với những người dân còn bị ngập lụt và tặng quà cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Hội An.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và TP Hội An, Thủ tướng chia sẻ với những thiệt hại, mất mát của người dân tỉnh Quảng Nam nói chung và TP Hội An nói riêng trong bão số 12. Thủ tướng cũng ghi nhận nỗ lực của tỉnh Quảng Nam và TP Hội An trong công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm lương thực, nước uống cho người dân.

Thủ tướng lội nước lụt thăm hỏi người dân Hội An

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Nam, TP Hội An cùng các ngành chức năng tập trung huy động mọi lực lượng, nhất là quân đội, công an, thanh nhiên và nhân dân chủ động khắc phục hậu quả mưa bão để sớm ổn định cuộc sống, hoạt động trở lại bình thường.

Là một trong những địa phương tổ chức các hoạt động của tuần lễ cấp cao APEC, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục thực hiện phương châm nước rút đến đâu, dọn dẹp để đảm bảo vệ sinh môi trường đến đó, không để xảy ra dịch bệnh, bảo đảm cuộc sống cho người dân, không làm gián đoạn việc học hành của học sinh.

Thủ tướng yêu cầu tập trung quyết liệt, khắc phục hậu quả mưa bão tại phố cổ Hội An, đây là việc làm cấp bách để bảo đảm cho du khách, nhất là các đại biểu dự APEC đến thăm; Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Nam không để phố cổ Hội An bị phá vỡ do nước dâng; tiếp tục trình cơ chế, chính sách để trùng tu, tôn tạo di sản văn hóa Hội An.

Công Bính