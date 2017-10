"Thi công xong hầm chui trước APEC, chắc chắn sẽ có thưởng!"

Trước câu hỏi của báo chí nêu về tiến độ thi công công trình hầm chui nút giao thông Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - đã trả lời như trên tại cuộc họp báo của UBND TP tổ chức sáng nay 26/10.

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi họp báo của chính quyền thành phố sáng 26/10

Tuần lễ Cấp cao APEC là cơ hội có một không hai cho Đà Nẵng

Tại buổi họp báo của UBND TP Đà Nẵng tổ chức tại thời điểm trước thềm Tuần lễ Cấp cao APEC sắp diễn ra vào đầu tháng 11 tới, nhiều câu hỏi báo chí quan tâm công tác chuẩn bị của Đà Nẵng cho sự kiện quan trọng này.

Theo đó, báo chí nêu câu hỏi liệu hầm chui nút giao thông Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ - một trong những công trình trọng điểm được yêu cầu hoàn thành trước Tuần lễ Cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng - có kịp tiến độ khi đến thời điểm này, hiện trạng công trình còn khá ngổn ngang? Nếu không xong kịp thì xử lý thế nào? Chất lượng công trình có đảm bảo khi được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ như thế?

Trả lời báo chí, ông Huỳnh Đức Thơ nói: “Công trình hầm chui nút giao thông Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ đã được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để kịp thi công xong trước Tuần lễ Cấp cao APEC. Hạn cuối là 29/10 thì trong ngày đó sớm, trưa, chiều, tối gì cũng phải xong bằng mọi giá. Và chúng tôi đã hứa nếu đơn vị thi công làm kịp tiến độ thì chắc chắc thưởng”

Ông Huỳnh Đức Thơ đi kiểm tra thực tế tiến độ thi công công trình hầm chui.

Chỉ còn 3 ngày nữa là hạn chót hoàn tất thi công hầm chui nút giao thông Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ (29/10)

Cụ thể thông tin tiến độ công trình, ông Lê Văn Trung - Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Đà Nẵng - cho biết, tiến độ thi công công trình hiện nay đạt 90% khối lượng. Chiều tối nay (26/10) sẽ hoàn thành thảm bê tông nhựa cánh hầm phía công viên 29/3 (đầu đường Nguyễn Tri Phương) và tiếp tục hoàn tất các cánh hầm còn lại ở phía đường Điện Biên Phủ.

Hệ thống lan can, đèn chiếu sáng cũng đang hoàn thiện. Sau APEC, đơn vị sẽ hoàn thiện các phần nhỏ còn lại, không ảnh hưởng vấn đề kỹ thuật đảm bảo an toàn giao thông. Dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ, có đơn vị giám sát độc lập của Tây Ban Nha và lực lượng chức năng của Sở GTVT, nên chất lượng công trình phải được đảm bảo.

Chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ: Đà Nẵng coi đây là cơ hội có một không hai cho thành phố quảng bá điểm đến thu hút đầu tư và hấp dẫn du khách.

Bên lề các phiên hội nghị chính, sẽ có các cuộc gặp song phương, đa phương của chính quyền thành phố với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp lớn đến từ các nền kinh tế thành viên APEC, Đà Nẵng đã chuẩn bị tài liệu kỹ lưỡng để giới thiệu, thu hút đầu tư cho các dự án trọng điểm của thành phố.

"Lô biệt thự 09 ở bán đảo Sơn Trà không có gì "mật"!"

Trước câu hỏi của báo chí nêu băn khoăn "thông tin liên quan lô biệt thự 09 có phải là thông tin mật hay không", ông Huỳnh Đức Thơ trả lời: “Lô biệt thự 09 ở bán đảo Sơn Trà không có gì là mật cả!”.

Tuy nhiên, theo ông Thơ và ông Phạm Quang Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, lô biệt thự này liên quan đến một số đơn tố cáo và Thanh tra Chính phủ đang làm việc, điều tra, làm rõ, khi nào có kết luận thì cơ quan các cấp có chức năng, thẩm quyền sẽ thông tin minh bạch.

Liên quan đến các công trình vướng sai phạm xây dựng trái phép ở Đà Nẵng, báo chí đặt câu hỏi việc xử lý sai phạm của dự án tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Mường Thanh (chủ đầu tư đã tự ý xây dựng, chuyển đổi công năng sử dụng hạng mục từ tầng 2 tới tầng 5 khối nhà chung cư với mục đích để xe máy, hồ bơi, phòng tập gym, nhà trẻ và khu vực sinh hoạt cộng đồng thành 104 căn hộ chung cư - PV) đến đâu? Hiện nay, có một lô đất trống gần khu dự án của Mường Thanh, liệu Mường Thanh có được hợp thức hóa trúng thầu lô đất này này để làm nhà trẻ, bãi giữa xe?

Báo chí đặt nhiều câu hỏi liên quan các công trình sai phạm xây dựng trái phép ở Đà Nẵng tại buổi họp báo của UBND TP Đà Nẵng

Trả lời báo chí, đại diện Sở Xây dựng TP cho biết, sai phạm của Mường Thanh đã được lập biên bản xử lý và thông tin. Còn nói Mường Thanh chắc chắn sẽ trúng thầu lô đất trống đó thì chưa chính xác, theo quy định thì ai đấu giá cao hơn và hồ sơ hợp lệ sẽ trúng thầu.

Về vấn đề của dự án khu đô thị Đa Phước, thông tin từ lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cho biết, trước đây, chỉ có một lần dự án được chủ đầu tư ở Hàn Quốc chuyển nhượng cho chủ đầu tư trong nước là Novaland. Hiện chưa có thông tin chuyển đổi chủ đầu tư, mà chỉ có chuyển nhượng cổ đông.

Tâm An