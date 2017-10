Tàu 5.000 tấn chìm ở biển Cửa Lò, 12 người được cứu thoát

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Bộ đội biên phòng, Đồn Biên phòng Cảng Cửa Lò - Bến Thủy, Bộ đội biên phòng Nghệ An phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Cửa Lò và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, cứu hộ.

Đưa các thuyền viên lên tàu an toàn.

Chiều 31/10, Cảng vụ Nghệ An cho biết, vụ chìm tàu nói trên xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 30/10, khi con tàu Hồng Anh 69 trọng tải 5 nghìn tấn thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại Hồng Gia, tỉnh Quảng Ninh, chở gần 5 nghìn tấn than, xuất bến ở Hòn Gai - Quảng Ninh đi Cửa Lò.

Khi đi đến vùng biển Nghệ An, cách cảng Cửa Lò khoảng 5 hải lý, do thời tiết phức tạp, sóng to đã đánh rách bạt che hàng dẫn đến nước tràn vào khoang hàng.

Lúc này còn tàu đã bị nghiêng và chìm ở 18.44.46 độ Bắc và 105.44.20 độ Đông. Tàu khi chìm có 12 thuyền viên.

Đại diện Cảng Hàng Hải Việt Nam, Cảng vụ Nghệ An và bộ đội biên phòng Nghệ An thăm hỏi tình hình sức khỏe của các thuyền viên trên tàu gặp nạn.

Bàn giao 12 thuyền viên gặp nạn cho chủ tàu Hồng Anh 69.

Ngay sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu Hồng Anh 69, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng Hải Việt Nam đã có mặt kịp thời và cứu được 12 thuyền viên lên bờ an toàn.

Hiện tại sức khỏe của 12 thuyền viên ổn định, Cảng vụ Nghệ An đã liên lạc được với chủ tàu Hồng Anh 69 để bàn giao các thuyền viên và thống nhất phương án trục với tàu ra khỏi vùng biển Cửa Lò.

Nguyễn Duy