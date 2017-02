Tài xế lái xe chở xăng đang cháy ra khỏi cây xăng

An Giang:

Khoảng 16h chiều 3/2, tài xế Nguyễn Chí Anh (38 tuổi, quê Hà Tĩnh) lái xe bồn chở 4.000 lít xăng từ TP Long Xuyên về huyện Tịnh Biên. Khi xe bồn chở xăng ghé vào cây xăng 54 trên quốc lộ 91 (xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên) để bơm xăng thì bất ngờ chiếc xe bốc cháy.

Ngay lúc này, tài xế Chí Anh nhanh chân vào buồng lái, đạp ga và lái chiếc xe bồn ra khỏi cây xăng khoảng 15m rồi nhảy xuống xe tri hô người dân chữa cháy. Một người dân đã gọi ngay cho lực lượng PCCC đóng trên địa bàn huyện Tịnh Biên.

Nhận được tin báo, Công an huyện đã điều động 4 xe PCCC và kết hợp với công an địa phương nỗ lực dập lửa. Do ngọn lửa cháy lớn nên sau hơn 30 phút đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Nguyễn Hành