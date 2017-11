Shipper ui mừng nhận lại chiếc ví đánh rơi từ CSGT

Nghệ An:

Sáng ngày 12/11, sau hơn 1 tuần tìm kiếm Thượng úy Phạm Văn Anh - cán bộ CSGT Công an TP Vinh, Nghệ An đã trao trả lại chiếc ví mà mình nhặt được trước đó cho người đánh mất. Người may mắn nhận lại được chiếc ví bị đánh rơi là anh Phan Bá Hoàng (SN 1994, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh).

Theo anh Hoàng, cách đây khoảng 1 tuần, trên đường đi ship hàng thuê anh không may đánh rơi chiếc ví da trong đó có toàn bộ giấy tờ tùy thân và tiền mà khách đã trả trong quá trình đưa hàng. Sau khi phát hiện mất chiếc ví anh đã quay lại những đoạn đường mà mình đã đi để tìm lại nhưng không thấy.

Thượng úy Phạm Văn Anh cùng anh Hoàng kiểm tra số tiền cùng nhiều giấy tờ.

Thời điểm này Thượng úy Phạm Văn Anh đang làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông tại ngã tư đường Nguyễn Văn Cừ và đường Nguyễn Sỹ Sách phát hiện chiếc ví rơi trên đường. Ngay sau đó Thượng úy Anh cùng người dân tiến hành kiểm tra chiếc ví phát hiện bên trong có hơn 2 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng.

Từ những thông tin trên giấy tờ, Thượng úy Anh đã tự mình tìm kiếm chủ nhân chiếc ví. Sau đó Thượng úy Anh phải nhờ đến sự “giúp đỡ” từ công an khu vực ở phường Hà Huy Tập mới tìm được chủ nhân chiếc ví.

“Tôi đã đi đến các địa chỉ theo trong giấy tờ (trong chiếc ví) nhưng không tìm thấy chủ nhân. Trong ví cũng không có số điện thoại của người đánh rơi nên khá khó khăn. Sau đó nhờ công an khu vực xác minh mãi mới tìm thấy chủ nhân của chiếc ví và tận tay trao lại cho em Hoàng”, Thượng úy Anh cho biết.

Được biết, anh Phan Bá Hoàng là sinh viên mới ra trường, chưa tìm được việc làm nên anh nhận đi ship hàng thuê và không may bị mất tiền nay tìm lại được niềm vui như được nhân lên.

Nguyễn Phê