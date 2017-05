Sẽ sớm khai thác bay trực thăng trên nóc tòa nhà 39 tầng

Trao đổi với PV Dân trí sáng nay (10/5), ông Võ Huy Cường - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - cho biết: Cục Hàng không Việt Nam đã cấp giấy chứng nhận đăng ký sân bay trực thăng và giấy chứng nhận khai thác sân bay trực thăng cho Công ty cổ phần đầu tư Times Square từ tháng 4/2016.

Ngày 5/5 vừa qua, Cục Hàng không Việt Nam đã phối hợp với Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thành công hoạt động bay thử nghiệm, kiểm tra bãi cất-hạ cánh trực thăng trên nóc của cao ốc 39 tầng - Times Square, tại quận 1, TPHCM.

Trực thăng bay thử nghiệm ngày 5/5 (ảnh: Xuân Hinh)

Theo Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, sau thành công của hoạt động bay thử nghiệm, việc xúc tiến cho hoạt động khai thác bay thương mại có thể sẽ sớm được doanh nghiệp triển khai. Về nguyên tắc, Cục Hàng không Việt Nam đồng ý.

Nói về mục đích của hoạt động bay trên nóc của cao ốc này, ông Cường cho biết khai thác phục vụ đón - trả khách thương mại đến/đi từ toà nhà này.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cũng nhấn mạnh, việc cấp chứng nhận đăng ký sân bay trực thăng và chứng nhận khai thác sân bay trực thăng mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ để khai thác thương mại bằng máy bay trực thăng phụ thuộc vào việc Bộ Quốc phòng có quyết định mở sân bay trực thăng trên nóc cao ốc này hay không.

“Hiện tại, qua kiểm tra hồ sơ chưa có quyết định mở sân bay trực thăng của Bộ Quốc phòng trên nóc tòa nhà Times Square” - ông Cường cho hay.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, muốn mở sân bay thì Bộ Quốc phòng sẽ phải xem xét việc đảm bảo các yêu tố an ninh quốc phòng, an toàn tĩnh không, phương thức bay, sự hài hoà lợi về ích an ninh quốc phòng với kinh tế thương mại, sau đó mở đường bay tầm thấp để hoạt động thường xuyên.

Ở góc độ hàng không dân dụng, Cục Hàng không Việt Nam sẽ hoàn thiện, phê duyệt phương án khai thác và quản lý hoạt động bay, tổ chức ký các văn bản phối hợp hiệp đồng liên quan tạo cơ sở cho việc sớm tổ chức khai thác chính thức bay thương mại, phục vụ hoạt động hàng không chung và an sinh xã hội theo cấp phép bay của Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu và đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh quốc phòng.

Trước đó ngày 5/5, chiếc EC155B1 của Công ty Trực thăng miền Nam (thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam) đã thực hiện chuyến bay mang số hiệu VN 8602 từ Vũng Tàu đến TPHCM.

Máy bay đã tiếp cận hạ cánh trên nóc cao ốc Times Square, thực hiện kiểm tra, đánh giá các thông số kỹ thuật của bãi cất hạ cánh trực thăng, đường bay, phương thức bay khi trực thăng hạ-cất cánh trên nóc cao ốc này. Sau khi bay kiểm tra xong, máy bay trực thăng lại cất cánh về sân bay Vũng Tàu.

Châu Như Quỳnh