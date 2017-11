Sạt lở núi, một học sinh lớp 11 bị chôn vùi

Quảng Nam:

Chiều tối ngày 5/11, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch huyện Bắc Trà My, cho biết, vào trưa cùng ngày, tại khu vực tổ Mậu Cà (thị trấn Trà My), do mưa bão nên một khối lượng đất đá đã sạt lở vào nhà ông Trần Ngọc Quỳnh.

Hiện trường vụ sạt lở núi làm 1 học sinh lớp 11 tử vong ở huyện Bắc Trà My

Hậu quả làm cho con gái ông tên Trần Thị Mai (hiện đang là học sinh lớp 11, trường THPT Bắc Trà My) đã bị vùi trong khối đất đá. Đến chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Cũng tại địa bàn huyện Bắc Trà My, tại khu vực thôn 3 xã Trà Nú, do mưa bão nên đã có thiệt hại về người, danh tính nạn nhân được xác nhận là ông Nguyễn Văn Sơn (70 tuổi). Tại khu vực xã Trà Giang đã có 1 người bị thiệt mạng do nước cuốn trôi và mất tích, hiện tại đang xác định danh tín nạn nhân.

Lũ băng qua tràn đường lên huyện Bắc Trà My

Mưa lũ cũng làm cho 6 nhà dân ở 3 xã Trà Giáp, Trà Giang và khu vực đường Tây thị trấn Trà My đoạn qua Tổ Đàng Nước (thị trấn Trà My) sạt lở. Hiện chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng khắc phục và đưa các hộ dân đến nơi an toàn.

Hiện trường vụ sạt lở núi ở xã Phước Thành, huyện Phước Sơn

Trong chiều ngày 5/11, trao đổi với PV Dân trí, ông Đinh Văn Qua - Chủ tịch xã Phước Thành (huyện Phước Sơn) cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn, hiện trên địa bàn xã xuất hiện nhiều điểm sạt lở ở khắp các thôn, chia cắt toàn bộ tuyến đường giao thông.

Theo đó, khoảng 9h sáng ngày 5/11, bờ taluy dương đoạn qua thôn 1B bị đổ sập, tràn qua đường. Vụ sạt lở đã làm sập một phần điểm trường Tiểu học Phước Thành ở thôn này, sập một ngôi nhà dân ở gần đó và vùi lấp một chiếc xe máy.

Rất may, thời điểm xảy ra vụ sạt lở, người dân đã kịp sơ tán nên không có thương vong về người. Ngoài ra, tại thôn 4B, cũng đã xảy ra một vụ sạt lở tương tự. Đất lở tràn vào nhà dân, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân, công an xã và người dân tìm cách tháo dỡ nhà cửa, sơ tán đồ đạc, đưa người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Vụ sạt lở cũng đã làm hư hại hoàn toàn công trình nước sạch, hiện tại giao thông đang bị chia cắt.

Chiều tối ngày 5/11, ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch TP Hội An – cho biết, lũ ở Hội An có thể đặc biệt lớn, có thể lớn hơn lũ lịch sử năm 1999. Lúc 17h30 ngày 5/11, mực nước lũ của Hội An là 2,73m. Dự kiến, lũ sẽ lên 3,3m, cao hơn lũ lịch sử năm 1999.

Theo ông Hùng, do triều cường kết hợp gió Đông Bắc tạo hiện tượng hàn cửa biển nên lũ thực tế ở Hội An có thể trên 3,5m. Đây là tình huống đặc biệt nghiêm trọng. Đề nghị mọi người ở khu vực trũng, thấp, nhà trệt phải di dời ngay lập tức đến nơi an toàn.

Cũng tại TP Hội An, khoảng 9h30 ngày 5/11, một xà lan lưu thông trên sông Thu Bồn thì bất ngờ bị nước lũ đánh, lật rồi tông vào chân cầu Cẩm Kim. Lúc xảy ra tai nạn, trên xà lan có 3 người nhưng rất may đã bơi được vào bờ an toàn. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương tìm cách tiếp cận chiếc xà lan này nhưng không được vì nước chảy xiết.

Xà lan mắc vào trụ cầu Cẩm Kim, Hội An

Tại thị xã Điện Bàn, tối 5/11 lãnh đạo địa phương này cho biết, chính quyền vừa vớt được một thi thể người đàn ông bị lật nghe khi đón một cháu bé đi học về.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, ông Trần Minh Tân (42 tuổi, trú thôn Bồng Lai, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn) trong lúc bơi ghe đi đón một cháu bé đi học về thì bất ngờ gió lớn và gặp nước xoáy khiến ghe bị lật, ông Tân rơi xuống dòng nước lũ cuốn trôi mất tích.

Nhận được thông tin, chính quyền thị xã Điện Bàn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm, đến 15h30 cùng ngày đã vớt được thi ông Tân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Công Bính