Sạt lở kinh hoàng ở An Giang: Ẩn họa từ hố xoáy sâu dài 380m

Sáng 25/4, dẫn đầu đoàn công tác Bộ NN&PTNT, ông Hoàng Văn Thắng – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ TW về phòng chống thiên tai - cùng lãnh đạo tỉnh An Giang đến khảo sát thực tế vùng sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường liên xã cặp bờ sông Hậu (ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới) làm 14 nhà dân sụp xuống sông vào sáng 22/4.

Báo báo với đoàn công tác Bộ NN&PTNT, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Trương Trung Lập, thông tin: Hiện nay, chiều dài bờ sông có nguy cơ sạt lở ở mức đặc biệt nguy hiểm chạy dài đến 260m. Ngoài 16 căn nhà (14 nhà và 2 nền nhà) đã bị kéo sụp xuống sông, còn có 108 hộ dân khác bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương đã di dời hết tài sản và người dân ra khỏi vùng sạt lở; đặt biển báo cấm và bố trí lực lượng trực 24/24h.

Sáng 25/4, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng cùng lãnh đạo tỉnh An Giang đến khảo sát thực tế khu vực sạt lở

Ngoài ra, ông Lập còn thông tin thêm, địa phương đang khẩn trương thi công tuyến đường tránh thay thế tuyến đường bị sạt lở; chi hỗ trợ cho người dân theo qui định, bước đầu đã hỗ trợ cho 58 hộ đã di dời và bị sạt lở với số tiền 1.160 triệu đồng từ ngân sách tỉnh. Ngoài ra, UBMTTQ tỉnh, Công đoàn tỉnh hỗ trợ cho người dân với tổng số tiền 78 triệu đồng.

Qua khảo sát thực tế trước khi vụ sạt lở xảy ra, lãnh đạo tỉnh An Giang cũng báo cáo với Thứ trưởng Thắng tình hình sạt lở ở khu vực này diễn biến phức tạp, vì khu vực này là ngã ba sông (sông Vàm Nao, sông Tiền, sông Hậu) nên tạo hố xoáy sâu kéo dài 380m, rộng 120m. Đã vậy, khu vực sạt lở là nơi tập trung dân cư đông đúc nên ít nhiều tác động đến nền đất… dẫn đến nguy cơ sạt lở rất cao. Do vậy, lãnh đạo tỉnh An Giang rất cần sự hỗ trợ của Bộ NN&PTNT các ngành liên quan đến địa phương hỗ trợ, tìm ra nguyên nhân thật sự để có biện pháp khắc phục trước mắt và lâu dài, sớm ổn định đời sống nhân dân.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng đánh giá rất cao tinh thần vào cuộc khẩn trương của lãnh đạo tỉnh An Giang.

Tiến sĩ Trần Bá Hoằng – Viện trưởng Viện Khoa học thủy lợi miền Nam - nhận định: Hợp lưu sông Vàm Nao và sông Hậu tạo thành hố xoáy theo quy luật phát triển của sông, phạm vi hố xoáy rất rộng, chuyển sâu, sát vào bờ. Trong khi đó, khu vực này trước đây đo cách bờ 20 mét thì cao trình thay đổi rất lớn, địa chất khảo sát yếu, lớp trên là cát, lớp dưới là bùn cát. Hiện nay tại khu vực này, người dân xây nhà cửa kiên cố, bờ sông tải nặng… Do vậy, nguy cơ sạt lở khu vực này trong thời gian tới là rất cao.

Về giải pháp trước mắt, ông Hoằng đề nghị địa phương tiếp tục bảo vệ khu vực, ngăn cấm người dân vào ở, qua lại; đồng thời tiến hành lấp hố xoáy trước khi có những giải pháp đồng bộ, lâu dài khác.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng đánh giá rất cao tinh thần làm việc khẩn trương, nhất là việc dự báo tình hình sạt lở, nhờ đó bà con kịp thời di chuyển người và tải sản. Khi sạt lở xảy ra, lãnh đạo các cấp nhanh chân vào cuộc hỗ trợ người dân nơi ăn, chốn ở rất kịp thời. Tuy nhiên, tình hình sạt lở khu vực này còn diễn biến phức tạp, cần khảo sát, đánh giá đầy đủ mới có biện pháp khắc phục hiệu quả, lâu dài. Trước mắt, chính quyền địa phương cần quan tâm đến đời sống người dân, vấn đề an ninh trật tự, đặc biệt là tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là các cháu học sinh.

Liên quan đến việc dạy và học của thầy trò trường tiểu học A Vĩnh Hội Đông đang nằm trong vùng sạt lở nguy hiểm, ông Vũ Minh Thao - Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới - cho biết: Hiện chưa có cảnh báo mới từ cơ quan chức năng nên ngày mai các cháu học sinh sẽ trở lại học bình thường, tuy nhiên cổng chính (hướng ra sông Hậu, khu vực sạt lở) sẽ đóng lại, các cháu sẽ đi cổng sau. Về lâu dài, địa phương đã có kiến nghị xin ý kiến Thủ tướng hỗ trợ kinh phí di dời trường đến điểm mới.

Nguyễn Hành