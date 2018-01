PV Dân trí được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khen thưởng

Ông Tôn Thất Đại Dương, PV thường trú báo Dân trí tại Thừa Thiên Huế, đã được Công an tỉnh giấy khen vì đã có thành tích trong công tác tuyên truyền cùng Công an tỉnh trong năm 2017. Cùng với đó, 8 cá nhân khác là đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, cộng tác viên fanpage đã được nhận khen thưởng.

PV Dân trí thường trú tại Huế (thứ 3 từ phải qua) và 8 cá nhân nhận giấy khen của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong năm 2017, ở Thừa Thiên Huế diễn ra nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá, xã hội quan trọng như: Hội nghị Á - Âu (ASEM), Hội nghị đối thoại chính sách cấp cao phụ nữ và kinh tế trong chương trình năm APEC, Festival nghề truyền thống Huế 2017, đoàn Nhà Vua, Hoàng Hậu Nhật Bản đến thăm Huế… ngành đã thực hiện tốt chương trình công tác đề ra, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn

Với phương châm “Công an Thừa Thiên Huế Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả - Vì nước quên thân - Vì nhân dân phục vụ”, ngành đã có tỉ lệ điều tra đạt tỉ lệ gần 82%, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng kết luận đạt 100%, bắt vận động 61 đối tượng truy nã, vượt chỉ tiêu đề ra, phá nhiều chuyên án lớn.

Ở tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí, số vụ, số người chết và bị thương so cùng kỳ 2016.

Đại tá Lê Quốc Hùng báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 đã hoàn thành

Trong năm qua trước diễn biến phức tạp tình hình bão lụt, Công an tỉnh huy động lực lượng, phương tiện về vùng thấp trũng, ảnh hưởng nặng nề thiên tai kịp thời cứu hộ, cứu nạn, ứng phó tính huống khẩn cấp do bão, lũ gây ra góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, sức khoẻ và tài sản cho Nhân dân, đồng thời phối hợp cùng nhiều đơn vị, doanh nghiệp trao tặng nhiều phần quà tình nghĩa cho hàng trăm gia đình chịu thiệt hại do bão.

Ngành đã thực hiện 12 chuyên trang, 52 chuyên đề truyền hình Vì ANTQ, 52 chuyên đề phát thanh, 420 phóng sự, tin và hàng trăm ảnh tuyên truyền và trong năm đã phát hành thêm được 19 số Bản tin ANTT, mỗi số 2.500 bản, phát về đến Tổ ANND, Ban bảo vệ dân phố, trưởng các thôn, bản.

“Anh chị em phóng viên đã thường xuyên quan tâm, cộng tác, cổ vũ, ủng hộ Công an tỉnh trên mặt trận đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân. Nhiều anh chị em phóng viên đã có ý kiến góp ý thẳng thắn, chân thành và xây dựng đối với lực lượng Công an tỉnh.

Tôi xin trân trọng gửi tới toàn thể các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, cán bộ và nhân viên các cơ quan thông tấn báo chí lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, kính chúc các đồng chí cùng gia đình sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt; luôn luôn sát cánh, đồng hành cùng lực lượng Công an Thừa Thiên Huế trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân” – Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ.

