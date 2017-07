Phát hiện một thi thể mắc vào bè cá trên sông Trà Khúc

Quảng Ngãi:

Trước đó, vào khoảng 7h sáng 22/7, người dân thôn Minh Long (xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh) phát hiện thi thể một người đàn ông mắc vào bè nuôi cá trên sông Trà Khúc.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Xác nhận với phóng viên Dân trí, ông Đoàn Văn Phú - Chủ tịch UBND xã Tịnh Minh, cho biết: người dân xóm 6, thôn Minh Long khi đi thăm bè cá đã phát hiện thi thể nam giới mắc vào lồng bè.

Thi thể được người dân phát hiện là nam giới khoảng 50 tuổi, cao khoảng 1,6 m, tóc hoa râm. Trên người nạn nhân mặc áo sơmi xanh, quần kaki màu xám, chân còn mang một chiếc dép màu vàng. Thi thể nạn nhân đã bắt đầu phân hủy.

Nhận được tin báo, lực lượng CA tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo ông Phú, sau khi kết thúc công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi lực lượng công an đã lập biên bản bàn giao tử thi cho chính quyền địa phương tổ chức mai táng.

"Do chưa xác định được thân nhân trong khi thi thể đã bắt đầu phân hủy nên phía công an đã bàn giao cho địa phương tổ chức an táng. Đến 15h chiều nay chúng tôi đã chôn cất thi thể nạn nhân một cách chu đáo, đúng phong tục", ông Đoàn Văn Phú cho biết thêm.

Hà Xuyên