Phát hiện 16 răng nanh giấu trong dép khách đi máy bay

Hoạt động soi chiếu an ninh tại sân bay

Sự việc nói trên được lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện sáng 17/4 tại khu vực soi chiếu hành lý xách tay, ga đi quốc nội.

Theo đó, nam hành khách Đinh. V. T. làm thủ tục an ninh chuẩn bị đi chuyến bay BL780, từ TPHCM ra Hà Nội. Tuy nhiên, trong quá trình này, khách Đinh. V. T. có biểu hiện cố tình che giấu đồ vật trong dép của mình.

Nghi ngờ về hành vi của khách Đinh. V. T, lực lượng an ninh đã tiến hành kiểm tra trực quan đối với hành lý của khách này. Lực lượng an ninh phát hiện trong dép của khách Đinh. V. T. có chứa 16 vật màu trắng ngà nghi là nanh động vật.

Lực lượng an ninh đã yêu cầu bộ phận dịch vụ mặt đất dừng vận chuyển lên máy bay đối với hành lý ký gửi của khách Đinh. V. T. để tiếp tục kiểm tra. Kết quả cho thấy 3 kiện hành lý ký gửi chứa 3 bó dây màu đen - nghi là lông đuôi động vật, 66 thanh màu trắng ngà, kích thước 6x4x1cm - nghi là sừng động vật.

Khách Đinh. V. T đã bị lập biên bản, lực lượng an ninh hàng không tạm giữ tang vật và bàn giao người cùng hành lý cho cơ quan Cảnh sát kinh tế, Công an quận Tân Bình TP HCM tiếp tục điều tra làm rõ.

Cũng liên quan tới vấn đề an ninh an toàn hàng không, Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết có thể đề xuất với Cục Hàng không Việt Nam thực hiện cấm bay đối với nữ hành khách Trần. T. T (45 tuổi), trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Lí do là hành khách này không chịu nộp 4 triệu đồng tiền phạt hành chính dù đã quá hạn quy định.

Nữ hành khách Trần. T. T gây rối, chửi bới tiếp viên trên chuyến bay VJ134 tối 3/4

Trước đó, nữ hành khách Trần. T. T. có vé đi chuyến bay VJ134 tối 3/4, từ TP HCM đi Hà Nội. Mặc dù máy bay đã chuẩn bị khởi hành nhưng nữ hành khách liên tục la hét và chửi bới tiếp viên do giận dữ với việc đổi cửa ra máy bay. Lực lượng an ninh đã phải can thiệp và đưa hành khách T rời máy bay để xử lý vi phạm, chuyến bay bị chậm 50 phút.

Lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam cho hay, đơn vị sẽ gửi văn bản về nơi cư trú của hành khách Trần. T. T. để đề nghị hỗ trợ và yêu cầu người vi phạm chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trong trường hợp khách Trần. T. T kiên quyết không nộp phạt, cơ quan này sẽ đề xuất Cục Hàng không Việt Nam xem xét cấm bay theo quy định.

