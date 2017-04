Phạt công ty xả thải làm cá chết trắng bàu 94 triệu đồng

Theo đó, Công ty T.Đ.T phải nộp phạt số tiền 94 triệu đồng. Lý do Công ty T.Đ.T thải chất thải rắn công nghiệp thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường trong trường hợp dưới 1.000kg, quy định tại Điểm a, Khoản 9, Điều 20 Nghị định số 155 ngày 18/11/2016 của Chính phủ.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng buộc Công ty T.Đ.T khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu do hành vi thải 750kg chất thải rắn công nghiệp thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường gây ra; buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm mô trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm về Công an tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt và chi trả kinh phí trưng cầu kiểm định và phân tích mẫu môi trường theo đơn giá hiện hành với mẫu nước thải.

Trước đó ngày 12/4, báo Dân trí đăng tài bài viết “Đà Nẵng: Cá chết nổi trắng bàu” phản ảnh tình trạng cá chết nhiều tại bàu nước giữa cánh đồng ở thôn Lệ Sơn Nam (xã Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng).

Cá chết nổi trắng bàu nằm giữa cánh đồng ở thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng

Trong một diễn biến liên quan, ngày 25/4, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa có công văn gửi Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành kiểm tra, xử lý việc cá chết hàng loạt ở bàu Lệ Sơn Nam (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) nghi do nhà máy mạ kẽm nhúng nóng của Công ty T.Đ.T (xã Điện Tiến, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) gây ra.

Theo Phòng Cảnh sát môi trường, ngày 4/4, sau khi nhận được thông tin phản ánh của báo chí về việc cá chết hàng loạt tại bàu Lệ Sơn Nam, đơn vị đã phối hợp với Phòng TN-MT huyện Hòa Vang nắm tình hình, thu thập thông tin và thông báo với Cảnh sát môi trường Quảng Nam có kế hoạch kiểm tra phân xưởng mạ kẽm nhúng nóng (Công ty T.Đ.T) nghi xả nước thải ra môi trường gây hiện tượng cá chết.

Đến ngày 12/4, người dân xã Hòa Tiến tiếp tục phản ánh hiện tượng cá chết hàng loạt tại địa chỉ trên, Phòng Cảnh sát môi trường tiếp tục phối hợp với địa phương tiến hành khảo sát hiện trường tại khu vực cánh đồng nói trên và thu 3 mẫu nước. Một mẫu nước thải tại đồng ruộng khu vực bàu Lệ Sơn Nam (ký hiệu là R1); một mẫu nước tại đồng ruộng khu vực Bàu Lệ Sơn Nam, cách mẫu nước thải R1 20m (R2) và một mẫu nước thải tại khu vực thượng nguồn, cách nhà máy kẽm nhúng nóng 20m (R3).

Kết quả phân tích mẫu nước thải cho thấy, thông số sắt tại vị trí lấy mẫu R2 và R3 vượt quy chuẩn cho phép.

Văn bản cũng cho hay, theo phản ánh của người dân, hiện tượng cá chết tại khu vực cánh đồng bàu Lệ Sơn Nam có khả năng do nước thải từ phân xưởng mạ kẽm nhúng nóng của Công ty T.Đ.T gây ra. Qua khảo sát nguồn nước thủy lợi này, Phòng Cảnh sát môi trường nhận thấy, sau khi chảy về cánh đồng Lệ Sơn Nam thì nguồn nước này chảy vào sông Yên và điểm cuối đổ về sông Cầu Đỏ - là nơi cung cấp nước thải sinh hoạt cho người dân thành phố Đà Nẵng nên có khả năng ô nhiễm, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân.

Vì vậy, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Đà Nẵng đề nghị Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành kiểm tra, xử lý tình hình nói trên.

