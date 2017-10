Ông Trương Quang Nghĩa giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự thay ông Xuân Anh

Đà Nẵng:

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa có quyết định chỉ định ông Trương Quang Nghĩa giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố thay ông Nguyễn Xuân Anh

Phát biểu tại Hội nghị ngay sau khi nhận chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố, tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đề cao vai trò của lực lượng quân sự thành phố trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời, đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tham gia phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, sẵn sàng xử lý các tình huống, bảo đảm an ninh, an toàn cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sắp diễn ra vào đầu tháng 11 tới tại Đà Nẵng.

Chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự TP Đà Nẵng trước đó do ông Nguyễn Xuân Anh đảm nhiệm. Hiện ông Nguyễn Xuân Anh còn giữ một chức vụ là Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng.

Tâm An