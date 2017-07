Những hình ảnh, kỷ vật "đi qua cuộc chiến"

Ảnh thời trẻ của thương binh Lục Bá Điến, sinh năm 1952, thương binh 2/4, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An - Cao Bằng. Ông Điến kể lại, đã có anh trai tham gia quân ngũ nhưng tháng 4/1970 khi đang học Trường cấp III Hòa An, anh xung phong lên đường vào miền Nam làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Lúc tiễn, trường Hòa An như một ngày hội, các bạn trai cười nói vui vẻ vì ngày mai hành quân vào miền Nam đánh giặc, còn các bạn gái khóc thút thít.