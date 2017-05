Nhiều CSGT thu dọn chất thải đổ ra quốc lộ 1 trong đêm

Quảng Nam:

Ngày 18/5, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, đơn vị vừa tổ chức khắc phục sự cố mất an toàn giao thông xảy ra trong đêm do một xe tải đổ chất cặn từ các loại đậu ra QL1A.

CSGT trạm Thăng Bình thu dọn chất thải đổ ra đường

Theo thông tin, khoảng 19h tối qua 17/5, trạm CSGT Thăng Bình nhận được tin báo về việc đoạn đường tránh trên tuyến QL1A qua địa phận xã Duy Thành (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) bị đổ trộm bã đậu, kéo dài khoảng hơn 100m gây mất an toàn lưu thông.

Để đảm bảo giao thông thông suốt và hạn chế tai nạn cho người đi đường cùng phương tiện, đơn vị đã cử lực lượng đến kiểm tra, đồng thời phối hợp với Công an huyện Duy Xuyên huy động người, phương tiện để cùng thu dọn toàn bộ số bã đậu trên.

Đến khoảng 23h, chất thải đổ ra đường đã được thu gom toàn bộ.

Công Bính