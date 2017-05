Nhà cháy rụi, 2 vợ chồng cùng con nhỏ thoát chết

Đà Nẵng:

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ngôi nhà số 39 Nguyễn Thị Thập do anh Bùi Khắc Na (39 tuổi) làm chủ bất ngờ bùng cháy dữ dội, khói đen bao phủ cả khu dân cư đông đúc.

Phát hiện có cháy, vợ chồng anh Na kịp thời đưa con lao ra khỏi đám cháy kêu cứu. Hàng xóm dùng hàng chục bình cứu hoả cá nhân chạy vào nhà để dập lửa nhưng do đám cháy quá lớn, khói phủ nhiều nên đành bất lực.

Đám cháy thiêu rụi phần lớn tài sản trong nhà

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC tại quận Liên Chiểu và Thanh Khê đã điều 6 xe chữa cháy cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Lực lượng cứu hoả phải dùng vòi chữa cháy dập lửa, đồng thời dùng quạt chuyên dụng để hút khói độc ra ngoài để lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Công an phường Hoà Minh (Công an quận Liên Chiểu) cũng điều hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến phong toả hiện trường để đảm bảo an toàn.

Ngôi nhà cháy rụi song may mắn 3 người trong nhà thoát nạn.

Khoảng 20 phút sau, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã khống chế được ngọn lửa.

Tại hiện trường, ngôi nhà cấp 4, nơi anh Na làm nghề sửa xe và vợ làm nghề uốn tóc, gần như đã cháy rụi hết tài sản.

Nhận định ban đầu của lực lượng PCCC, nguyên nhân gây cháy là do chập điện. Đám cháy xuất phát từ trần nhà, sau đó cháy lan khắp cả nhà.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Khánh Hồng