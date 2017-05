Nguồn cát xây dựng khu đô thị quốc tế Đa Phước có bất minh?

Đà Nẵng:

Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng tiếp xúc cử tri tại quận Hải Châu sáng 9/5

Quản lý đất đai, khai thác tài nguyên phải gắn liền đảm bảo an ninh quốc phòng!

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Thái Thanh Hùng (ở phường Phước Ninh, quận Hải Châu) đặt vấn đề Dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước bị đình chỉ (do chưa có đánh giá tác động môi trường và nghi tiêu thụ nguồn cát trái phép) rồi lại cho tiếp tục thi công với lý do chủ đầu tư là Công ty TNHH The Sunrise Bay và đơn vị thi công theo hợp đồng với chủ đầu tư là Công ty Trung Nam đã chứng minh được nguồn vật liệu xuất xứ từ huyện Tây Giang, Quảng Nam.

Tuy nhiên, thực địa ở một huyện miền núi như Tây Giang (Quảng Nam) không thể có nguồn cát để phục vụ cho dự án lớn như vậy. Vậy phải chăng nguồn cát xây dựng khu đô thị quốc tế Đa Phước trên địa bàn thành phố có nhiều dấu hiệu bất minh? Cử tri Hùng đề nghị các cấp, ngành chức năng điều tra làm rõ và xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Cử tri Đà Nẵng đề nghị làm rõ nguồn gốc cát xây dựng của Dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri ở Đà Nẵng tiếp tục bày tỏ bức xúc về việc cho xây dựng khu du lịch sinh thái biển ở bán đảo Sơn Trà. Cử tri Đặng Vân (ở phường Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) nêu ý kiến: Vì sao Thủ tướng đã có chỉ đạo kiên quyết đóng cửa rừng để bảo vệ rừng thì ở một số địa phương, trong đó có Đà Nẵng, và cụ thể là dự án khu du lịch sinh thái biển lại cho thi công ở khu vực bán đảo Sơn Trà - được xem là “báu vật của Đà Nẵng”, đồng thời có vị trí gắn liền với an ninh quốc phòng?

Cử tri Đỗ Mạnh Chiến (phường Hải Châu 1) băn khoăn: “Liệu có hay không hiện tượng buông lỏng, tạo kẽ hở trong quản lý đất đai, khai thác tài nguyên?”.

Cử tri đề nghị ĐBQH thành phố giám sát việc quản lý đất đai, khai thác tài nguyên, đồng thời cân nhắc kỹ việc quản lý đất đai, khai thác tài nguyên có đảm bảo an ninh quốc phòng hay không.

Cần kiểm soát chặt các thông tin trên mạng

Cử tri Đà Nẵng đặt nhiều câu hỏi bày tỏ băn khoăn, bức xúc trong buổi tiếp xúc với đoàn ĐBQH thành phố

Cử tri Trần Thị Hòa (ở phường Thuận Phước) bày tỏ lo ngại về việc quản lý thông tin trên mạng trong điều kiện nhà nhà có internet như hiện nay. Trên mạng có nhiều thông tin thất thiệt, nói xấu cán bộ, bóp méo sự thật gây hoang mang trong dư luận xã hội; trong khi không phải ai cũng có thể nhận thức được đâu là đúng đâu là sai. Cử tri đề nghị cần có chế tài kiểm sát chặt chẽ hơn thông tin trên mạng ngay từ khâu quản lý máy chủ để dập tắt những thông tin sai lệch, kết hợp với biện pháp tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân.

Ngoài ra, Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng cũng ghi nhận ý kiến cử tri về các vấn để cải cách, đổi mới giáo dục - đào tạo; vấn đề sử dụng đất trong trường học; tổ chức dạy nghề cho thanh thiếu niên; chế độ chính sách cho người có công; bài trừ tệ nạn ma túy; phòng chống hàng giả, hàng nhái...

Trả lời cử tri, ông Nguyễn Thanh Quang - Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng - nói, các vấn đề cử tri băn khoăn, bức xúc liên quan đến thành phố, trong đó có nội dung về khu đô thị quốc tế Đa Phước, các đại biểu Hội đồng nhân dân TP có mặt tại buổi tiếp xúc này sẽ ghi nhận và trả lời cử tri. Các vấn đề rộng hơn, liên quan đến Quốc hội, Đoàn ĐBQH thành phố đều đã ghi nhận đầy đủ và sẽ chuyển hoặc đưa ra chất vấn tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XIV tới.

Tâm An