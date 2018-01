Người đàn ông gãy chân phải đợi xe cấp cứu hơn một giờ do cao tốc “tê liệt”

Tiền Giang:

Xe giường nằm tông đuôi xe giường nằm làm 3 người bị thương nặng trên đường cao tốc TP. HCM-Trung Lương

Người dân có mặt tại hiện trường cho biết, khoảng 15h ngày 1/1, xe khách giường nằm BKS 67B-002.06 của nhà xe Hùng Cường do tài xế Lâm Trí Hùng (48 tuổi) ngụ TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang điều khiển lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương theo hướng Miền Tây về TP. HCM, khi đến KM47 thuộc địa bàn xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe khách giường nằm BKS 69B-003.24 của nhà xe Phước Thành do tài xế Trần Văn Đăng (35 tuổi) ngụ tỉnh Cà Mau điều khiển cùng chiều phía trước.

Xe giường nằm 69B00324 va chạm với xe giường nằm 67B00206

Vụ tai nạn đã làm cho anh Trần Văn Thanh Hiếu (39 tuổi) ngụ quận 11, TP.HCM bị gãy chân, con gái anh Hiếu là bé Nguyễn Lê Trà My (5 tuổi) và 1 phụ nữ bị thương nặng ở chân.

Hành khách bị gãy chân nằm chờ xe cấp cứu hơn 60 phút trên xe bị nạn

Sau khi xảy ra tai nạn lực lượng chức năng của đường cao tốc và tỉnh Tiền Giang đã có mặt phong tỏa đường cao tốc hướng về TP.HCM để giải quyết hiện trường vụ tai nạn.

Nhiều hành khách trên xe bị nạn cho biết, nạn nhân bị gãy xương đùi nhưng phải nằm trên xe bị nạn chờ xe cứu thương và điều dưỡng hơn một giờ đồng hồ do xe cấp cứu bị kẹt xe bên ngoài đường cao tốc.

Xe 7 chỗ bị nổ vỏ lật trong cao tốc

Trước đó, khoảng 14h45’ phút cùng ngày, xe ô tô Inova 7 chỗ BKS 48A-026.42 lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương bị nổ vỏ lật ngửa trên đường, rất may hành khách và tài xế trên xe này chỉ bị xây xát nhẹ. Hàng chục hành khách trên 2 xe bị nạn được sang qua xe khác tiếp tục hành trình.

Ngã tư Lương Phú ùn ứ vì đường cao tốc bị phong tỏa

Vòng xoay Thân Cửu Nghĩa bị ùn ứ

Theo quan sát của phóng viên, chiều 1/1 ngoài đoạn cao tốc Trung Lương – TPHCM bị tê liệt thì 15h trên QL1A và QL60 giao thông đoạn qua tỉnh Tiền Giang các phương tiện giao thông từ các tỉnh đổ về TP.HCM và các tỉnh Miền Đông bắt đầu tăng đột biến khiến phương tiện ùn ứ nghiêm trọng nhiều kilomet. Mặc dù CSGT và thanh tra giao thông tích cực điều tiết nhưng đến 19h cùng ngày các phương tiện vẫn ùn ứ kéo dài.

Nguyễn Vinh