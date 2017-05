Người dân kéo ra đường phản đối việc nhiều xe điện không được hoạt động

Hàng trăm người dân TP Sầm Sơn kéo ra đường phản đối việc chính quyền hạn chế xe điện hoạt động

Sáng ngày 6/5, hàng trăm người dân TP Sầm Sơn đã kéo ra đường Hồ Xuân Hương phản đối chính quyền, gây náo loạn cả con đường dọc bãi biển, làm ách tắc giao thông.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân là do hàng chục chiếc xe điện của Công ty TNHH thương binh 27/7 Chiến Thắng (địa chỉ thôn Tiến Lợi, phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn) đi trên đường Hồ Xuân Hương đã bị lực lượng Công an TP Sầm Sơn giữ lại lập biên bản xử lý với lý do xe chưa được cấp phép hoạt động.

Hàng trăm người dân kéo ra đường phản đối chính quyền làm mất kế sinh nhai

Chị Vũ Thị Bé (thôn Hồng Thắng, phường Quảng Cư) cho biết, nhà có gần 2.000 m2 đất và 2 sào lúa, đã bàn giao hết cho dự án của FLC, giờ chẳng còn gì để làm nên gia đình góp vốn mua chiếc xe điện chạy kiếm kế sinh nhai, nhưng địa phương không cho chạy xe, gia đình không biết làm gì để kiếm sống.

“Đất thì nhường hết cho FLC, đi biển thì không có chỗ đậu tàu thuyền, bán hàng rong, bán quán trên vỉa hè giờ TP cấm hết nên chúng tôi chẳng có việc gì để làm. Giờ cấm xe thì chúng tôi chỉ có nước chết đói” – chị Bé bức xúc.

Bác Nguyễn Hữu Cay, thương binh hạng 1/4 (tỉ lệ thương tật trên 81%, thành viên của Công ty TNHH thương binh 27/7 Chiến Thắng) cho biết, hiện công ty đang có 100 xe điện được cấp phép, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động là thương bệnh binh, con em gia đình liệt sĩ, người nghèo…

Nhiều người dân cho biết, không được hoạt động xe điện họ không còn biết làm gì để mưu sinh

“Để tạo thêm công ăn việc làm cho người dân, hè năm 2017 công ty xin đưa 50 chiếc xe điện vào hoạt động nhưng khi đi ra đường thì bị lực lượng công an bắt giữ, không cho chạy. Bà con chúng tôi chỉ mong muốn kiếm được chút công ăn việc làm để kiếm sống mà khó quá” – ông Cay nói.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Công ty Chiến Thắng cho biết, công ty hiện có 100 xe điện được cấp phép, trong khi đó thành viên rất đông, để tạo thêm việc làm, công ty đã nhiều lần có văn bản xin cấp có thẩm quyền cho bổ sung thêm 50 xe điện nữa, nhưng đến nay đề nghị đó vẫn chưa được chấp thuận.

Được biết, hiện nay trên địa bàn TP Sầm Sơn có 4 công ty được cấp phép hoạt động loại hình xe điện, trong đó có 431 chiếc xe điện được Công an TP Sầm Sơn cấp biển số tạm thời để hoạt động.

Để làm rõ thông tin trên, PV đã gặp ông Lê Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn, tuy nhiên Chủ tịch TP Sầm Sơn đã từ chối làm việc, yêu cầu PV gửi lại nội dung ở văn phòng và sẽ trả lời sau.

Bình Minh