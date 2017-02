Nghỉ Tết Đinh Dậu: Mỗi ngày 29 người chết vì tai nạn giao thông

Trong công điện, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - nhấn mạnh trong 7 ngày nghỉ Tết Đinh Dậu, tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến rất phức tạp, bình quân mỗi ngày có 29 người chết do tai nạn giao thông; đã xảy ra 4 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng (tại Quảng Ninh, Long An, Lâm Đồng, Đồng Nai); tai nạn đường sắt tăng cao cả 3 tiêu chí;

Lĩnh vực vận tải đường bộ vẫn còn tình trạng chở quá số người, tăng giá vé quá mức quy định; ùn tắc vẫn còn xảy ra tại các tuyến giao thông cửa ngõ ra vào thành phố Hà Nội, TPHCM, các đầu mối giao thông trọng điểm trong những ngày đầu và ngày cuối đợt nghỉ Tết.

Giai đoạn từ nay đến hết quý I/2017, có nhiều lễ hội xuân diễn ra trên khắp các địa phương trong cả nước, thu hút số lượng lớn khách tham quan, du lịch, tham dự lễ hội và các hoạt động vui chơi, giải trí, ăn uống… mức độ sử dụng rượu bia của người dân và khách tham quan tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông, ùn tắc trên các tuyến giao thông chính, các tuyến kết nối đến khu vực lễ hội và mạng lưới giao thông trên địa bàn tổ chức lễ hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu lực lượng chức năng kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (ảnh: Minh Hải)

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ, Sở Giao thông vận tải các địa phương tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, kiểm tra chặt chẽ phương tiện và người điều khiển về các điều kiện an toàn trước khi khởi hành.

Đối với Bộ Công an, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ này chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương huy động lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ hội xuân, đặc biệt các hành vi có tần suất vi phạm cao và phổ biến như: vi phạm quy định về nồng độ cồn, tốc độ, phần đường làn đường; xe ô tô khách không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện, chở quá số người quy định; có phương án bố trí lực lượng ứng trực trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực tổ chức lễ hội, kịp thời xử lý tình huống khi có sự cố, tai nạn không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế và các bệnh viện tăng cường công tác tiếp nhận, cấp cứu, điều trị nạn nhân bị tai nạn giao thông để giảm thiệt hại thấp nhất về người; tăng cường hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu khi tai nạn xảy ra.

Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành tăng cường lực lượng phối hợp với UBND địa phương nơi diễn ra các lễ hội chỉnh trang kết cấu hạ tầng, tổ chức giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trên các tuyến kết nối đến khu vực lễ hội và địa bàn diễn ra lễ hội;

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức các Đoàn công tác liên ngành để kiểm tra, đánh giá nguyên nhân và các giải pháp khắc phục tại các địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng cao; tổ chức kiểm tra phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các địa phương có các lễ hội quy mô lớn, thu hút đông đảo khách tham dự.

C.N.Q