Một giờ đồng hồ thuyết phục người phụ nữ từ bỏ ý định nhảy sông

Hà Tĩnh:

Trung tá Phan Huy Hà ,Trưởng Công an phường Đại Nài cho biết, trưa ngày 2/8, trong lúc tuần tra trên tuyến đê sông Phủ, thuộc khối phố 2, phường Đại Nài, tổ tuần tra do Đại úy Phan Anh Tuấn, Phó trưởng Công an phường đứng đầu, đã phát hiện một phụ nữ có ý định nhảy sông tự tử.

Địa điểm phát hiện người phụ nữ định nhảy sông tự tử.

Các chiến sĩ công an liền lao tới kịp thời ngăn chặn. Dù bị khống chế nhưng người phụ nữ này vẫn cố hết sức nhảy sông hòng tìm đến cái chết.

Trong vòng gần 1 giờ đồng hồ phân tích, thuyết phục, tổ tuần tra đã thuyết phục thành công người này từ bỏ ý định nông nổi trên.

Trung tá Hà cho biết, người phụ nữ là một công dân trên địa bàn, không có chồng nhưng đang phải nuôi con nhỏ, không có việc làm, lại có chút mâu thuẫn với gia đình nên đã dại dột muốn tìm đến cái chết.

Sau khi thuyết phục được người phụ nữ từ bỏ ý định tự tử, Công an phường Đại Nài đã đưa chị này về nhà và phối hợp với chính quyền động viên, chia sẻ.

“Hiện người này đã bình tĩnh trở lại và nhận thức được hành động dại dột của mình” – Trung tá cho biết.

Văn Dũng