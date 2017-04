Máy bay phải chuyển hướng vì... vướng giàn phun bê tông

Đà Nẵng:

2 chuyến bay đến Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng mới đây phải chuyển hướng vì vướng... giàn phun bê tông.

Theo đó, trong quá trình điều hành 2 chuyến bay VN112 và VN1910, các nhân viên không lưu đã phát hiện một công trình xây dựng gần sân bay sử dụng cần cẩu, giàn phun bê tông có thể có chiều cao vượt giới hạn chướng ngại vật hàng không.

Khi máy bay đang tiếp cận hạ cánh xuống đường bang 35R, kiểm soát không lưu đã phải báo với phi công thực hiện chuyển hướng và bay vòng sang đường băng 17L để tránh cần cẩu và giàn phun bê tông có nguy cơ đe dọa an toàn hàng không. Sự việc đồng thời được báo với nhà chức trách sân bay.

Liên quan đến sự việc hi hữu này, qua xác minh, cơ quan Công an TP Đà Nẵng xác định có một công ty đang đổ bê tông rất gần đường băng, sử dụng giàn phun bê tông có độ cao từ 22-25m. Lực lượng chức năng sau đó đã yêu cầu công ty hạ thấp ngay giàn phun bê tông và lập biên bản.

Theo nhà chức trách hàng không, chiều cao giàn phun bê tông từ 22-25m tại vị trí có cốt nền khoảng 10m, khoảng cách từ vị trí giàn khoan đến dải bay khoảng 1.410m, chiều cao của giàn phun vẫn nằm dưới bề mặt giới hạn chướng ngại vật hàng không theo tiêu chuẩn hàng không dân dụng. Đơn vị này không bị phạt hành chính nhưng đã được phổ biến các quy định đảm bảo an toàn khai thác hoạt động bay dân dụng để tránh trường hợp uy hiếp an toàn bay.

Được biết, bên cạnh những đe dọa an toàn tĩnh không, tại các cảng hàng không - sân bay, tình trạng vật nuôi xâm nhập khu bay thường xuyên xảy ra, gây uy hiếp an ninh an toàn hàng không.

Đáng nói, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất liên tục phát hiện 10 vụ việc có chó chạy vào khu bay, chó chạy trên đường lăn, trên sân đỗ; mỗi sáng bộ phận có trách nhiệm phải xua đuổi 30 con chim bồ câu do người dân gần sân bay nuôi thả. Do tình huống chướng ngại nguy hiểm nên nhiều chuyến bay đã bị gián đoạn cất - hạ cánh.

Năm 2012, Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã phải đóng cửa tạm thời trong 1 ngày vì một con bò tót bất ngờ xâm nhập vào trong khu vực sân bay, đe doạ nghiêm trọng đến an ninh an toàn hàng không.

Châu Như Quỳnh