Lộ diện tài xế vụ hành hung nữ nhân viên gác chắn đang mang thai

Tài xế ô tô xin lỗi nữ nhân viên bị hành hung

Như Dân trí đã đưa tin, sáng 11/4, tài xế xe Toyota Innova BKS 29A-929... cố băng qua đường ngang Định Công (km4+300) có rào chắn khi nhân viên đang chuẩn bị đóng rào để tàu qua nhưng bất thành. Anh này quay lại chửi bới, hành hung nữ nhân viên gác chắn Nguyễn Thị Hồng Hà, đang mang thai 6 tháng, khiến chị này bị thương tích ở vùng mặt.

Theo báo cáo của Đội chắn đường ngang Giáp Bát, thuộc Công ty CP Đường sắt Hà Hải (Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - VNR), sự việc xảy ra lúc 8h20 ngày 11/4. Khi đèn đỏ, chuông kêu và 2 nhân viên gác chắn Nguyễn Thị Hồng Hà và Lê Thị Hà đang thao tác đóng chắn thì lái xe BKS 29A-929… cố tình lách qua đường ngang hướng từ phố Định Công ra đường Giải Phóng, dẫn đến va quệt với 1 xe máy.

Tài xế Ngô Tuấn H. chửi bới, đe dọa hai nữ nhân viên gác chắn đường ngang.

Sau đó, lái xe này quay lại chửi bới và đánh vào mặt nhân viên gác chắn Nguyễn Thị Hồng Hà làm chị Hà bị choáng, mặt bị sưng, xước, thâm tím. Nhiều người đi đường chứng kiến sự việc đã lên tiếng phản đối. Lái xe này bỏ đi và có lời nói đe dọa đối với các nhân viên gác chắn.

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Phương Liệt (Thanh Xuân) đã xác định được tài xế ô tô có hành vi hành hung chị Hồng Hà là Ngô Tuấn H., mời anh H. và chủ của chiếc xe ô tô trên lên cơ quan công an làm việc.

Chiều 13/4, trao đổi với PV Dân trí, chị Nguyễn Thị Hồng Hà cho biết, sáng cùng ngày, chị đã đến Công an phường Phương Liệt viết tường trình. Tài xế Ngô Tuấn H. cũng đã có lời xin lỗi tới chị. Hiện vụ việc vẫn đang được CAP Phương Liệt hoàn tất hồ sơ để có căn cứ xử lý.

Trong chuyến thăm hỏi, tặng quà động viên chị Nguyễn Thị Hồng Hà chiều nay (13/4), ông Trần Hữu Minh - Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - cho biết, đơn vị đã nắm rõ được sự việc đồng thời sẽ đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm minh. Nhân viên đường sắt không phải lo sợ trước những lời đe dọa của các đối tượng cố tình hành hung, coi thường kỷ cương pháp luật.

Ông Minh cũng khuyến cáo người đi đường mỗi lần qua các đường ngang tuyệt đối tuân thủ tín hiệu cảnh báo, luật Giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn tính mạng của bản thân và cho cả người khác.

Hàng loạt vụ “liều mình” vượt đường ngang, hành hung nhân viên gác chắn

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) ngày 13/4 đã có công văn gửi Ủy ban ATGT Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông (C67 - Bộ Công an) và Phòng CSGT - CATP Hà Nội đề nghị xử lý người vi phạm an toàn giao thông đường sắt và hành hung công nhân gác chắn đường ngang.

Công văn do Phó Tổng Giám đốc VNR Nguyễn Văn Minh ký nêu rõ, liên tiếp trong thời gian vừa qua, xảy ra nhiều vụ việc người tham gia giao thông khi đi qua đường ngang không chấp hành luật, cố vượt, chửi bới đe dọa, hành hung công nhân làm nhiệm vụ mà điển hình là vụ việc ở đường ngang Định Công ngày 11/4 vừa qua. Trước đó, khoảng 0h15 ngày 9/12/2016, tại đường ngang km02+340 tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, lái xe ô tô BKS 29C-393... đã hành hung Cung trưởng cung chắn đường ngang Nguyễn Văn Trung khi đang làm nhiệm vụ, làm anh bị thương nặng phải đi cấp cứu và nằm viện điều trị dài ngày.

Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thăm hỏi, động viên chị Nguyễn Thị Hồng Hà.

Chiều ngày 7/1/2017, tại đường ngang km201+167, tuyến đường sắt Yên Bái - Lào Cai, nhân viên Nguyễn Thị Hà đang thao tác đóng chắn đón tàu YB thì có 2 thanh niên đi xe máy BKS 21E-192… đến yêu cầu mở chắn để đi qua. Nhân viên Hà không mở chắn thì bị 2 đối tượng này xông vào đánh và tự động mở chắn bỏ chạy.

Khoảng 19h40 ngày 31/1/2017, tại đường ngang Bổ Túc (km03+750) tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, lái xe ô tô BKS 30E-461... có biểu hiện uống rượu bia, không chấp hành tín hiệu chuông, đèn đường bộ và sự điều hành của nhân viên gác chắn, đâm đổ giàn chắn rồi xông vào đuổi đánh 2 nhân viên.

Để ngăn chặn tình trạng này, VNR đề nghị Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông chỉ đạo các cơ quan chức năng, lực lượng CSGT các địa phương tăng cường phối hợp với ngành đường sắt trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các đường ngang qua đường sắt; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt là các trường hợp chống người thi hành công vụ, hành hung nhân viên gác chắn đường ngang.

VNR cũng đề nghị Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội khẩn trương phối hợp với Công an phường Phương Liệt (Thanh Xuân) điều tra, xử lý nghiêm vụ lái xe ô tô hành hung nhân viên gác chắn Nguyễn Thị Hồng Hà.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đoàn Duy Hoạch - Phó Tổng Giám đốc VNR - cho hay, tình trạng trên uy hiếp nghiêm trọng trật tự an toàn giao thông đường sắt, an toàn chạy tàu, gây ảnh hưởng tâm lý cho trên 4.000 nhân viên gác chắn. Lý giải về nguyên nhân các vụ hành hung nhân viên gác chắn đường ngang, ông Hoạch nhận định, do người đi đường bức xúc trong việc cần phải đi ngay nhưng gác chắn đường sắt ngăn không cho họ đi và bắt buộc phải dừng lại để nhường đường cho tàu chạy.

Đề cập đến chế tài bảo vệ công nhân viên, người lao động đường sắt, ông Hoạch cho rằng, nhân viên phải có biện pháp đối phó, ứng xử, tránh trường hợp đối kháng giữa người tham gia giao thông và nhân viên gác chắn đường sắt; kịp thời có điện thoại khẩn cấp trong trường hợp xảy ra vi phạm này của người tham gia giao thông.

Tiến Nguyên