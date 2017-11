Kết luận vụ án Đồng Tâm đã được công bố nội bộ tại Công an TP Hà Nội

Ngày 7/11, bên hành lang Quốc hội, Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội - trao đổi với báo chí làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng Công an TP Hà Nội tại xã Đồng Tâm diễn ra vào giữa tháng 4/2017.

Cụ thể, vào cuối tháng 3/2017, Cơ quan điều tra - Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại xã Đồng Tâm, bắt giữ 4 người, trong đó có cụ Lê Đình Kình (82 tuổi, nguyên Bí thư Đảng ủy xã).

Đến ngày 15/4, người dân Đồng Tâm đã giữ 38 người tại Nhà văn hóa thôn Hoành, gồm cán bộ huyện Mỹ Đức và chiến sĩ Công an Hà Nội.

“Quá trình anh em bắt giữ thì gia đình nhảy vào chống đối, cản trở, dẫn đến việc giằng co, xô xát khiến ông Kình gãy chân. Sau đó, ông Kình có tố giác một đồng chí, nhưng đồng chí đấy lại không tham gia bắt giữ. Tố giác một người không có mặt ở hiện trường bắt giữ thì làm sao tố giác như thế được”, Đại tá Đào Thanh Hải nói.

Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội về vụ án Đồng Tâm

Theo Đại tá Hải, khi lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ thì người dân phải ủng hộ, bảo vệ, chấp hành theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong trường hợp này, những người dân xã Đồng Tâm đã có hành vi cản trở, chống và bắt giữ người thi hành nhiệm vụ.

“Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, lực lượng thi hành nhiệm vụ đã chọn giải pháp đồng thuận với người dân để cùng giải quyết. Thế nhưng họ đã đưa ngay lực lượng thực thi nhiệm vụ về giam giữ tại nhà văn hóa”, Đại tá Đào Thanh Hải nói và cho biết, việc người dân xã Đồng Tâm bắt giữ người là vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về mặt pháp luật.

Trước băn khoăn về việc xử lý lực lượng thực thi nhiệm vụ dẫn đến sự việc đáng tiếc xảy ra tại xã Đồng Tâm, Đại tá Đào Thanh Hải cho biết, Bộ Công an đã ra quyết định thanh tra việc này.

Theo Đại tá Đào Thanh Hải, kết luận thanh tra quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an TP Hà Nội trong vụ án Đồng Tâm đã có. “Sau khi kiểm tra, đoàn thanh tra thấy rằng việc thực thi pháp luật của Công an TP Hà Nội là không sai. Còn sơ suất xảy ra với ông Kình là không lường trước được”, Đại tá Đào Thanh Hải nói thêm.

Đại tá Đào Thanh Hải cho biết, việc công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật của Công an TP Hà Nội trong thực thi nhiệm vụ tại Đồng Tâm Đã được công bố khoảng 1 tháng nay. Tuy nhiên, kết luận này chỉ được công bố nội bộ tại Công an TP Hà Nội.

“Đây có phải là thanh tra của thành phố đâu mà công bố cho toàn dân. Đây là thanh tra nội bộ về việc chấp hành pháp luật của Công an TP Hà Nội trong thực thi nhiệm vụ tại Đồng Tâm. Do vậy, chỉ công bố kết luận đúng sai tại Công an TP Hà Nội”, Đại tá Đào Thanh Hải nói.

Quang Phong