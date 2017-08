Kết luận chính thức vụ một phụ nữ bị dân vây vì nghi bắt cóc trẻ em

Hà Tĩnh:

Theo đó, hành vi của bà Đào Thị Danh (trú tại xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) được xác định là không có dấu hiệu tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” được quy định tại điều 134 của Bộ Luật hình sự 2009; không có dấu hiệu của tội “mua bán, đánh tráo, hoặc chiếm đoạt trẻ em”.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, đồng thời thông báo về cho chính quyền địa phương các xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà; xã Quang Lộc, huyện Can Lộc và gia đình biết là bà Đào Thị Danh không có dấu hiệu phạm tội.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, sáng ngày 29/7, chị Thân Thị Giá đưa con trai 2 tuổi và một người cháu khác đến nhà ông Thân Văn Kính, là bố ruột trú tại thôn Ban Lộc, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc nhờ trông hộ.

Khoảng 9h, bà Danh là người quen biết với ông Kính đến nhà ông chơi. Ít phút sau đó, người phụ nữ này bồng cháu Thành đến nhà một người dân tên Kiểm cách nhà ông Kính khoảng 300m.

Hàng trăm người dân vây người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em.

Khi chị Giá không thấy cháu Thành thì hô hoán người làng đổ xô đi tìm. Đến khoảng 10h cùng ngày thì người dân phát hiện cháu Thành cùng bà Danh tại nhà bà Kiểm.

Cho rằng người phụ nữ này bắt cóc cháu Thành nên chỉ trong ít giờ, hàng trăm người dân tổ chức vây ráp, không cho người phụ nữ này rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Can Lộc đã cử hàng chục chiến sỹ đến hiện trường để nắm tình hình, đồng thời bảo đảm trật tự để tránh việc người dân quá khích hành hung bà Danh.

Công an huyện Can Lộc đã đọc lệnh bắt khẩn cấp để giải vây cho bà Danh

Đến 16h45 cùng ngày, Thượng tá Phạm Tài, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Danh để đưa người phụ nữ này về trụ sở công an, xác minh vụ việc; giải thoát người phụ nữ này khỏi vòng vây của hàng trăm người dân.

