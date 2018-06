Hơn 5.000 du khách mắc kẹt ở Cô Tô do thời tiết xấu

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều nay (25/6), ông Trần Như Long, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh xác nhận, hiện có hơn 5.000 du khách đang mắc kẹt tại huyện đảo.

Cũng theo ông Long, để đảm bảo cho du khách trong thời gian lưu trú tại đảo, huyện đã yêu cầu các khách sạn, điểm lưu trú, nhà hàng giảm giá đối với du khách, huy động nguồn thực phẩm tại chỗ. “Hiện đã có nhiều khách sạn, điểm lưu trú thực hiện việc giảm giá cho du khách, thậm chí có khách sạn còn cam kết giảm giá tới 50% tiền phòng”, ông Long nói.

Du khách than kẹt lại đảo do thời tiết xấu, không thể ra bãi biển do mưa lạnh.