Hơn 1.000 chiến sĩ công an bảo vệ lễ kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt

Ninh Bình:

Ngày 24/4, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã sẵn sàng đảm bảo tốt an ninh trật tự (ANTT) cho các hoạt động của lễ kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư 2018, chính thức bắt đầu vào tối cùng ngày.

Lễ kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và lễ hội Hoa Lư năm 2018 là sự kiện lớn của tỉnh Ninh Bình, đặc biệt vào tối khai mạc (20h ngày 24/4) sẽ có hàng vạn người đến tham gia, trong đó có đông đảo lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Đại tá Đinh Hoàng Dũng - Giám đốc Công an Ninh Bình (đứng giữa giơ tay) chỉ đạo các đơn vị triển khai phương án bảo vệ lễ kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt.

Để đảm bảo tốt ANTT cho các hoạt động trên, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã phát động tháng cao điểm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh trực 100% quân số từ ngày 23/4 - 27/4 ( tức là ngày 8 -12/3 âm lịch, những ngày diễn ra lễ hội).

Hơn 1.000 lượt cán bộ chiến sĩ được huy động tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn của các hoạt động của lễ kỷ niệm và lễ hội. 5 phương án bảo vệ được Công an Ninh Bình triển khai gồm: Phương án tổng thể đảm bảo an ninh, trật tự; Phương án cảnh vệ; phương án đảm bảo trật tự ATGT; Phương án phòng cháy chữa cháy; Phương án thông tin liên lạc. Lực lượng công an tham gia vào các phương án được chia làm 3 vòng, 46 chốt bảo vệ.

Đại tá Đinh Hoàng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cho hay, các lực lượng trực tiếp tham gia phải nắm vững vị trí, nhiệm vụ được phân công, nêu cao tinh thần trách nhiệm, có sự hiệp đồng, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các chốt, các khu vực, tạo thành nhiều vòng, nhiều lớp bảo vệ không để xảy ra đột xuất bất ngờ.

“Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, giữ nghiêm tư thế, lễ tiết, tác phong trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có thái độ đúng mực, hòa nhã, văn minh, lịch sự, thân thiện với nhân dân và du khách bốn phương, không để xảy ra bất cứ sai sót nào, dù là nhỏ nhất”, Đại tá Dũng nói.

Thái Bá