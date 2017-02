Hôm nay Sài Gòn tiếp tục mưa giông

Nhiều tuyến đường ở khu vực phía Đông TPHCM chìm trong biển nước trong cơn mưa trái mùa kéo dài nhiều tiếng đồng hồ ngày mùng 6 Tết (Ảnh: Đăng Lê).

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm nay 3/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18oC, có nơi dưới 15 oC, nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26oC, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 26 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC, vùng núi có nơi dưới 18 oC, nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam ngày có mưa, mưa rào, đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 oC, nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có giông; đêm có mưa rải rác; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 oC, nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27oC, phía Nam có nơi 28 - 30 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 oC, nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 oC, nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 oC, nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 oC.

Nguyễn Dương