Hội An khẩn trương dọn dẹp sau mưa bão, chuẩn bị cho sự kiện APEC

Sau gần 4 ngày chìm trong biển nước do lũ lớn gây ra, sáng 8/11, các tuyến đường thuộc phố cổ Hội An nước đã cơ bản rút hết. Người dân cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả và xử lý môi trường sau mưa lũ.

Hội An ra quân tổng lực dọn dẹp vệ sinh trong sáng 8/11

Không khí dọn dẹp khẩn trương trên khắp các tuyến đường, chủ yếu là các khu vực thuộc chùa Cầu và trung tâm phố cổ để kịp chào đón các hoạt động bên lề của Tuần lễ Cấp cao APEC.

Bà Nguyễn Thị Thu (nhân viên công ty vệ sinh môi trường Hội An) cho biết: “Lượng rác quá lớn khiến mọi người phải tăng năng suất không dám ngơi tay. May nhờ có lực lượng bộ đội biên phòng Cửa Đại, người dân cùng các máy phun nước của đội PCCC Hội An mới hy vọng đáp ứng đúng tiến độ cho hội nghị sắp đến”.

Không khí dọn dẹp khẩn trương

Trao đổi với PV Dân trí, ông Võ Phùng – Giám đốc Trung tâm văn hóa thể thao Hội An - cho biết, sáng nay, Tỉnh đội đã huy động 300 quân đến Hội An để dọn dẹp vệ sinh; ngoài ra sư đoàn 315 cũng huy động gần 1.000 quân cũng đã có mặt tại Hội An trong chiều ngày 8/11 để cùng với các lực lượng khác dọn vệ sinh.

Mặc dù trong sáng nay, trời tiếp tục đổ mưa nhưng không khí dọn dẹp rất khẩn trương. Ông Võ Phùng cho biết, dự kiến trong ngày 9/11, đường phố Hội An sẽ sạch đẹp trở lại để các hoạt động bên lề APEC diễn ra tại đây.

Vì bùn non bám lâu ngày nên phải dùng tới xe PCCC với công suất nước lớn mới có thể rửa trôi

Dù trong sáng ngày 8/11, trời Hội An lại đổ mưa nhưng không khí dọn dẹp rất khẩn trương

Lượng rác rất lớn khiến công tác dọn dẹp và xử lý gặp nhiều vất vả

Huy động tối đa đội vệ sinh môi trường thành phố

Lực lượng bộ đội giúp sức

Các xe rác liên tục ra vào để vận chuyển lượng rác rất lớn ra khỏi Hội An

Tập trung dọn dẹp tại các vùng trọng yếu diễn ra các hoạt động bên lề của Tuần lễ Cấp cao APEC

Một du khách nước ngoài cũng sẵn sàng cùng dọn dẹp để Hội An nhanh chóng được trả lại vẻ đẹp vốn có

Nhiều nơi bùn bám dày đặc

Lan can cầu An Hội bị lũ dữ làm hư hại

Nhiều tuyến đường cơ bản đã được dọn sạch.

Trong sáng 8/11, đã có 300 quân thuộc Tỉnh đội Quảng Nam tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường

Buổi trưa của lực lượng bộ đội tại vùng lũ lụt Hội An

Lực lượng bộ đội tham gia dọn lũ lụt ở Hội An

C.Bính - N.Linh